AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İzmir'de Aliağa ve Menemen Belediye Başkanlarını ziyaret etti.
AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Dağ beraberinde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yönetim kurulu üyeleri ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Dağ, Acar ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.
Acar da Dağ ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
Dağ, daha sonra belediye binasını gezerek belediye çalışanları ile bir araya geldi.
Buradaki ziyaretin ardından Dağ ve beraberindekiler, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Pehlivan'ın çiçekle karşıladığı Dağ, burada belediye personeliyle bir araya geldi.
Personele çalışmalarında başarı dileyen Dağ, yeni dönemde Menemen'in çok daha güzel hizmetlere imza atacağına vurgu yaptı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de Aliağa ve Menemen Belediye Başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken, yangına sebep olduğu iddia edilen E.K. isimli kişi ormanlık alanda saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ifadesinde yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi. E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD ve diğer kurumlar çalışmalara başladı. Can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda hasar oluştu. Tedbirler alınmaya devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?