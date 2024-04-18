AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir\'de Aliağa ve Menemen Belediye Başkanlarını ziyaret etti

Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İzmir'de Aliağa ve Menemen Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Dağ beraberinde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yönetim kurulu üyeleri ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dağ, Acar ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

Acar da Dağ ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Dağ, daha sonra belediye binasını gezerek belediye çalışanları ile bir araya geldi.

Buradaki ziyaretin ardından Dağ ve beraberindekiler, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pehlivan'ın çiçekle karşıladığı Dağ, burada belediye personeliyle bir araya geldi.

Personele çalışmalarında başarı dileyen Dağ, yeni dönemde Menemen'in çok daha güzel hizmetlere imza atacağına vurgu yaptı.