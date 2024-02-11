Fethiyespor Menemen FK\'yı 2-1 Yendi

TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, ege derbisinde sahasında konuk ettiği Menemen FK'yı 2-1 yenerek puansız gönderdi. Fethiyespor'un gollerini Murat kaydederken, Menemen'in tek golü İsmail'den geldi.
Maçtan dakikalar:
6. dakikada Selçuk, sağ kanattan ortaladı. Özcan, kafayı vurdu. Top kaleci Kıvanç'ta kaldı.
25. dakikada Hıfsullah'ın pasında Kemal, sert vurdu. Top üst direğe çarpıp, geri döndü. Rıdvan topu kornere attı.
33. dakikada Recep'in derinleme pasını takip eden İsmail, topu düzeltip yaklaşık 20 metreden kaleyi nişanladı. Topa kaleci Enes uzanmasına rağmen ağlara gitti. 0-1
51. dakikada Kemal, topu Recep'e gönderdi. Bu futbolcu topu penaltı noktası üzerinden plase bir vuruşla köşeye gönderdi. Kaleci Enes gole izin vermedi.
53. dakikada Ali'nin pasını kapan Selçuk, ceza alanına girdi. Çizgiye kadar indi. Topu müsait durumdaki Murat'a gönderdi. Murat topu yakından ağlara taktı. 1-1
55. dakikada Ali, ceza alanına girerken, Orhan'dan topu aldı. Tek başına ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu üstten dışarıya gitti.
68. dakikada Selçuk'un ceza alanına doldurduğu topu, kafayla indirmek isteyen Murat, Mazlum tarafından düşürüldü. Hakem penaltıyı es geçti.
90+4'de Ramazan sağdan cezaalanına girdi. Uzak direğe ortaladı. Kaleciyi aşan topa Murat kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 2-1
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Erdal Yılmaz, Servet Bozkurt, Mehmet Şenkaya
Fethiyespor: Enes Fidayeo, A. Mert Aydın, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Sezer Özmen, Selim Kayacı (Dk 90 Burak), Murat Yılmaz, Selçuk Alibaz(Dk 83 Apti Mert), Berk Taşkın(Dk 46 Serdar Ümit Deniz), Nurettin Çakır (Dk 90 Ramazan), Özcan Yaşar (Dk 46 Ali Ceylan)
Menemen FK: Kıvanç Küçükkarış, Feyyaz Belen, Mertcan Açıkgöz (Dk 73 Burak Yasin), Kemal Rüzgar, Özkan Yıldırım (Dk 73 Hakkı Türker), Orhan Yıldırım, Recep Aydın (Dk 73 Sedat Cengiz), H. İsmail Erdoğan, Mazlum Demir, Mehmet Kurt, İsmail Kulet (Dk 58 Sedat Şahintürk)
Goller: Dk 33 İsmail (Menemen FK), Dk 52 ve Dk 90 Murat Yılmaz (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk 34 Enes, Dk 87 Şahan Akyüz (Fethiyespor), Dk 45 Orhan, Dk 67 Feyyaz Belen (Menemen FK) - MUĞLA
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