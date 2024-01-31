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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe ile karşılaştı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe ile karşılaştı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe ile karşılaştı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Menemen'de esnaf ziyaretinde BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe ile karşılaştı. Gökçe, 2023 yılı bütçesindeki hesapları sorma sözü verirken, Dağ ise 1 Nisan'da görüşeceklerini söyledi. İkili arasındaki diyalog cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

31.01.2024 18:05  Güncelleme: 18:10
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ Menemen'de esnaf ziyaretinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." ifadelerini kullandı. İkili arasındaki diyalog ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Menemen ilçesinde, beraberindeki heyetle esnaf ziyaretine çıktı.

Dağ ve beraberindekiler, girdiği bir dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi.

BTP adayı Gökçe, "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum. 2 bin dönüm arazi sattı Seyrek Köy'de, Emiralem'de. Onun da hesabını soracağım." dedi. Hamza Dağ ise "Güzel abicim, 1 Nisan'da görüşürüz" inşallah diyerek dükkandan çıktı.

Hamza Dağ ve beraberindeki heyetle Yılmaz Gökçe arasında yaşanan diyalog bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe ile karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe ile karşılaştı - Son Dakika
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