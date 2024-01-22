Menemen FK, liderle arasındaki puan farkını 8\'e indirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelede eden Menemen FK, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligde 5. sıraya kadar yükseldı ve lider Kastamonuspor'la arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 20. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor'a konuk oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, puanını 35'e yükseltirken puan tablosunda da 5. sıraya kadar yükseldi. Lider Kastamonuspor'un mağlup olduğu haftada kazanan Menemen FK, Karadeniz ekibiyle arasındaki puan farkını 8'e indirerek zirve yolunda önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Yılmaz Vural, ligde 1 kez kaybetti

Menemen FK, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Vural ile 10 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı. 71 yaşındaki teknik adam yönetimindeki sarı-lacivertliler 30 puanın 23'ünü hanesine yazdırmış oldu. - İZMİR