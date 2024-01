AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: İzmir\'e dair heyecanımızı konuşacağız

Politika

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, CHP'deki İzmir adayı tartışmalarına ilişkin, "Bizi polemikler içinde görmeyeceksiniz. Biz sadece İzmir'e dair heyecanımızı, İzmir'e dair coşkumuzu ve hizmet heyecanımızı konuşacağımızı ifade ettik. Böyle de devam ediyoruz. Kendi gündemimize bakıyoruz" dedi.

Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile Menemen ilçesinde amatör spor kulüplerinde farklı branşlardaki sporcular ile bir araya geldi. Burada konuşan Dağ, "Önümüzdeki günlerde bir lansmanla projelerimizi İzmirli hemşehrilerimizin takdirine sunacağız ama önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Toplu ulaşımda 90 dakika uygulaması vardı. Mevcut yönetim, bundan farklı bir uygulamaya geçti. Hamza Dağ olarak, 1 Nisan'dan itibaren bu şehrin şehremini olacak kişi olarak bir vaatte ve sözde bulunuyorum; toplu ulaşım kullanacak her bir kardeşim ilk bileti aldıktan sonra 90 dakika boyunca toplu ulaşımı ücretsiz kullanacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

'EN İYİ CEVABI, İZMİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZ VERECEKTİR'

CHP'deki İzmir adayı tartışmalarının sorulması üzerine Dağ, "Bu kampanya başlarken bir şey söyledik, biz sadece İzmir'i düşünmek, sadece İzmir'i konuşmak ve sadece İzmir için çalışmak amacıyla yola çıkıyoruz. Bugüne kadar da bu şekilde yol aldık. İzmir'in bir siyasi partinin, parti içindeki kliklerinin mücadelesinin malzemesi olmaması lazım. Bizi polemikler içinde görmeyeceksiniz. Biz sadece İzmir'e dair heyecanımızı, İzmir'e dair coşkumuzu ve hizmet heyecanımızı konuşacağımızı ifade ettik. Böyle de devam ediyoruz. 31 Mart'ta İzmir'i çantada keklik görüp, dayatma yapanlara en iyi cevabı, İzmirli hemşehrilerimiz verecektir. 31 Mart'a kadar bugüne kadar yaptıklarımızı ve inşallah 1 Nisan'dan sonra yapacaklarımızı anlatacağız. Onun dışındaki tartışmalar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Kendi gündemimize bakıyoruz" cevabını verdi.

HAMZA DAĞ'DAN 'TESİS' VAADİ

Amatör sporculara seslenen Dağ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' demiş. Bu sözü hayatında yaşayarak, spor yapan ve bu sayede iyi bir beyin ortaya koyan kıymetli evlatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 2020 Olimpiyatları'na baktığımızda Türkiye birçok branşta güreş, jimnastik, boksta çok önemli başarılar elde etti. Bu önemli başarıların ardında, arkasında tüm Türkiye'de yaptığımız tesisleşmenin, ekosistemin çok büyük katkısı oldu. Türkiye kadın voleybol takımımız, başarıdan başarıya koştu. Bunların hiçbiri tesadüfi değil. Bunlar yıllardır Türkiye'nin her köşesine nakış nakış işlenen tesisler sayesinde oldu. Sporun birleştiriciliğini, milli birlik ve dayanışmayı nasıl sağladığını gayet iyi biliyoruz. Onun için de Türkiye'nin her yerinde nasıl tesisler kazandırmış isek İzmir'in her bölgesine de tesisler kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Statlarımızdan spor salonlarına, halı sahalara kadar gençlerimizin okuldan ayrı kalan zamanlarda spor yaparak, gelecek hedefleri içinde koşmalarını hem de birtakım olumsuz ortam ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını çok önemsiyoruz" açıklamalarında bulundu.

'AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN BİZZAT YANINDA OLACAĞIZ'

"Milletvekilliği yaptığım 12 yıl boyunca arka mahalle olarak değerlendirilen birçok bölgede amatör spor aktiviteleriyle uğraşan hem evlatlarımız hem de yöneticilerimizi ayrı ayrı tebrik ettiğimi hem de bir milletvekili olarak nasıl destek vermem gerekiyorsa; destek verdiğime birçok kardeşimiz şahittir" diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi işimiz daha önemli. Şimdi daha ötesini, daha iyisini hayata geçireceğiz. Bir kere amatör spor kulüplerinin bizzat takipçisi ve yanında olacağız. Amatör spor kulüpleri bizim için vazgeçilmez bir nokta olacaktır. Bu sadece bir belediye başkanı, belediye hizmeti görevi yapmak zorunda olduğu için değil. Bu spor kulüplerinin toplumsal dayanışmayı nasıl sağladığını gayet iyi biliyorum ama onun dışında 11-13 yaşında hayata yeni başlayan evlatlarımızın o olumsuz alışkanlıklara kapılmaması için ne kadar hayati ve toplumsal bir görev yaptıklarını gayet iyi biliyorum."

'MENEMEN, BİZİM İÇİN BİRÇOK ÖRNEKLİK TEŞKİL EDİYOR'

Spor kulüplerinin ihtiyaçlarına değinen Dağ, "Spor TOTO vasıtasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla çözmeye gayret ettim. Ama artık birilerine rica etmeyeceğiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu ağabeyiniz, bu kardeşiniz hem tesislerin inşası ile hem de amatör spor kulüplerinin maddi isteğini yerine getirmek suretiyle hayata geçireceğiz. Çok iyi biliyorum ki siz çok önemli bir vazife ifa ediyorsunuz. Bu gençlerimizin topluma kazandırılması, iyi bir gelecek ortaya koyması için ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Menemen, bizim için birçok örneklik teşkil ediyor. Menemen aslında İzmir'deki hemşehrilerimiz için de örneklik teşkil ediyor. Biliyorsunuz Menemen'i 2019 senesinde kazanmadık. Menemen Belediye Başkanlığı'nı, 3 sene önce kazandık. 3 senede işçinin maaşını gecikmeli veren, tazminatını ödemeyen, memurun maaşını yarım yamalak ödeyen bir belediyeden yıllardır bitirilmeyen pazar yerini bitiren bir belediyeye, peyzajından kültür merkezine kadar toplumun her alanında yanında olan bir belediyeye, 30 tane halı sahayı inşa eden bir belediyeye daha da ötesi bu şehre sanayi getiren bir belediye durumuna geldi. Önümüzdeki aylarda açacağız. İnşallah faaliyete geçecek; Çanakkale duble yolunun Menemen'den geçen aksında hep trafiğin sıkıştığını hem Menemenli hemşehrilerimiz hem de İzmirli hemşehrilerimiz gayet iyi bilir. O yol kara yolları tarafından değil, bir protokolle Menemen belediyesi tarafından yapılmaktadır. İş bilenin, kılıç kuşananın. Bu işi biliyoruz. Hizmetin nasıl yapılacağını gayet iyi biliyoruz. Kınık'ıyla, Kiraz'ıyla, Bergama'sıyla, Çeşme'siyle İzmir'iz, başarabiliriz. Bu şehrin her bir köşesinde, Hamza Dağ kardeşinizin bir eseri vardır; önümüzdeki 5 yılda da hep birlikte İzmir'de iz bırakacak işler yapacağız inşallah" dedi.

'ÇOK DAHA İLERLERİ SEVİYELERE ULAŞTIRACAĞIZ'

Ayrıca Menemen Belediyesi'nin mevcut başkanı ve yerel seçimlerde başkan adayı olan Aydın Pehlivan, "Menemen Belediye Başkanlığı makamına değil, sizlerin gönül tahtına adayım. Menemen ve Menemenliler, her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah başladığımız bu hizmet seferberliğimizi sizlerin de desteği ile çok daha ilerleri seviyelere ulaştıracağız. İnşallah Hamza Başkanımız 1 Nisan itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. O zaman İzmir Büyükşehir ve Menemen Belediyesi el ele, omuz omuza çok daha büyük hizmetlere imza atacaktır" diye konuştu.

Dağ, amatör sporcularla bir araya geldikten sonra Pehlivan ile ilçedeki esnafı ziyaret etti.