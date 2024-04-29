"AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var - Son Dakika
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Politika

"AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var

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31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken yapılan bir araştırmada vatandaşlara "AK Parti'nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusu yöneltildi. Soruya cevap verenlerin yüzde 51.9'u AK Parti'nin hayat pahalılığı yüzünden oy kaybettiğini savunurken, yüzde 13.4'lük kesim de oy kaybının nedenini emeklilere bağladı.

29.04.2024 09:51  Güncelleme: 10:02
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CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada vatandaşlara " AK Parti'nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusu yöneltildi.

ANKETE HAYAT PAHALILIĞI DAMGA VURDU

Asal Araştırma tarafından 20-21 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi ile yapılan ankete katılanların yüzde 51.9 gibi önemli bir kısmı AK Parti'nin oy kaybetmesini hayat pahalılığına bağladı. Aynı ankette AK Parti'nin emekliler yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı yüzde 13.4, yaşlı adaylar yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı 12.5, mülteci meselesi yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi.

İşte gündem yaratacak anketin sonuçları;

  • Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı: %51.9
  • Emekliler: %13.4
  • Yanlış adaylar: %12.5
  • Mülteciler sorunu: %4.0
  • AK Parti yönetiminin halktan kopması: %3.8
  • Sokak hayvanları: %2.0
  • CHP'nin daha iyi çalışması: %1.5
  • Adaletsizlik: %1.4
  • Fenerbahçe ile ilgili söylemler: %1.2
  • İsrail ile ticaret: %0.7
  • Kürt sorunu: %0.6
  • Diğer: %3.1
  • Fikrim yok/Cevap yok: %3.9

KAPSAMLI BİR RAPOR HAZIRLANIYOR

Öte yandan AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının nedenleri araştırılmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde il başkanlarının oy kaybına yönelik hazırladıkları raporları ve saha araştırmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması bekleniyor. Toplantıda il başkanları neden oy kaybı yaşandığına yönelik kendi görüşlerini de belirtecek. Erdoğan il başkanları toplantısından bir hafta sonra ise 22 Mayıs'ta MKYK'yı toplayacak. Toplantıda kongre sürecinin netlik kazanması bekleniyor.

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?' anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Oooo: Gazze'de kardeşlerimizi yalnız bırakma ve ahlaki çöküntü yok. Kimin umrunda ki! 24 33 Yanıtla
    Abuzer Yavuz: Güven yok Adalet yok 33 2
  • HCS SONAT: yanlış adaylar nasıl yüzde 12 komik gerçekden akp nin süper ötesi bir adayı yoktuki zaten seçimde 43 5 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: AKP'nin seçimi kaybetmesi kimsede şaşkınlık yaratmasin. Çünkü bu sonucu alacaklarını en iyi AKP biliyordu.. ve çünkü genel yönetimde tek başına iktidar olan 22 seneyi bitirip 23.seneye başlayan AKP başarı yerine başarısızlıkta şampiyon oldu.. artık ağzınla kuş tutsa eski güveni geri getiremez.. AKP'nin bundan sonra başarılı olması ancak muhalefetin başarılı olmamasına bağlıdır.bu durum bile mümkün görünmüyor artık.. 34 7 Yanıtla
  • tolga soyadsız: Yıllardır vaat edilen toki projelerinin tamamlanması hatta ihaleye bile çıkmaması milyonlarca mağdur demek, Hele ki barınma sorunu var iken büyük kayıp 14 2 Yanıtla
  • Emir Emir: ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM, TARİHTE İLKDEFA MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE YANSITILMAMIŞTIR BU ZAMMIN MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORUM.EMEKLİ SANDIĞINA 150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİM OZAMAN. 7 1 Yanıtla
  • erdemir : ERDEMİR 1 4 Yanıtla
  • Emir Emir: TÜRKİYE BULUNAN YABANCI SIĞINMACILARIN İKİNCİ.ÜÇÜNCÜ EŞLERİ 15 AYDA BİR ÇOCUK YAPIYOR VE BUNUN İÇİN KAMU HASTANELERİNİ BEDAVA KULLANIYOR,BEDAVA DOĞUM İÇİN TÜRKİYE 10 GÜNLÜĞÜNE GELİYORLAR.AYRICA YILLARCA TÜRKİYE DE YAŞAYIP TÜRKÇE ÖĞRENMEMEK İÇİN DİRENİP RESMİ KURUMLARDA ÜCRETİNİ DEVLETİN ÖDEDİĞİ YİNE YABANCI UYRUKLU TERCÜMAN TALEP EDİYORLAR. 4 0 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı: Kalabalığın olduğu yerde suç oranı çok olur... Kalabalığın olduğu yerde yakacak giyecek yiyecek barınma sorunu olur... Kalabalığın olduğu yerde hayat pahalı olur... Kalabalığın olduğu yerde yağmalama olur.... örnek vereyim düzenisiz göçten önce bir çalışan emekli olduğunda tazminatıyla ev araba alabiliyordu... bir baba on evladına rahatlıkla bakabiliyordu düzenli beslenebiliyordu çocukların gelecek korkusu yoktu dostlar arasında söz senetti... 4 0 Yanıtla
  • Uğur Yazıcı: Temmuz 2023 de memur emeklisinin hakkını yediniz..!!!Ve bakın sandığa gitmeyenlere olayı görürsünüz.De geçti artık sizden sadece görevde bulunduğunuz süre içerisinde üretime destek olmanızı bundan böyle yol havaalanı,köprü,yapmak yerine Fabrika yapmanızı istiyoruz.Ülke ekonomisinin bel kemiği Fabrikalar yapın hem üretin hem işsizliği azaltın.. 4 0 Yanıtla
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