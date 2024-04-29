CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada vatandaşlara " AK Parti'nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusu yöneltildi.
Asal Araştırma tarafından 20-21 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi ile yapılan ankete katılanların yüzde 51.9 gibi önemli bir kısmı AK Parti'nin oy kaybetmesini hayat pahalılığına bağladı. Aynı ankette AK Parti'nin emekliler yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı yüzde 13.4, yaşlı adaylar yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı 12.5, mülteci meselesi yüzünden oy kaybettiğini savunanların oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi.
İşte gündem yaratacak anketin sonuçları;
Öte yandan AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının nedenleri araştırılmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde il başkanlarının oy kaybına yönelik hazırladıkları raporları ve saha araştırmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması bekleniyor. Toplantıda il başkanları neden oy kaybı yaşandığına yönelik kendi görüşlerini de belirtecek. Erdoğan il başkanları toplantısından bir hafta sonra ise 22 Mayıs'ta MKYK'yı toplayacak. Toplantıda kongre sürecinin netlik kazanması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › 'AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?' anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var - Son Dakika
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