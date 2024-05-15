Cübbeli Ahmet, Mehmet Görmez'e hakaret davasını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Cübbeli Ahmet, Mehmet Görmez'e hakaret davasını kaybetti

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından hakaret davası açılmıştı. Bugün açıklanan kararda, Cübbeli Ahmet'in 18 bin liralık manevi tazminat ödemesine hüküm verildi.

15.05.2024 09:01
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz Temmuz ayında sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez hakkında yaptığı paylaşım dava konusu olmuştu.

CÜBBELİ NE DEMİŞTİ?

Cübbeli paylaşımında, "Habertürk'ün parlatmaya çalıştığı Mehmet Görmez'in Fetö hassasiyetinden(!) tutun darbe gecesi okunan salaları durdurma teşebbüsüne varıncaya kadar bütün kirli çamaşırlarını ortaya döken şu yazıyı mutlaka okuyun ve okutun" ifadelerini kullanmıştı.

18 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Görmez'in açtığı hakaret davasında karar açıklandı. Davayı kaybeden Cübbeli Ahmet'in 18 bin liralık manevi tazminat ödemesine hüküm verildi.

Cübbeli Ahmet, Mehmet Görmez\'e hakaret davasını kaybetti

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Son Dakika Yaşam Cübbeli Ahmet, Mehmet Görmez'e hakaret davasını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ankara null: 2rezil iste 22 45 Yanıtla
    Mecoli: Müslüman oldukları için mi dediniz 35 19 sinan çayırcı: Resil sensin . 8 3
  • Abdurrahman Cengiz: ikiside aynı al birini vur ötekine rabim bunlarl bizden uzak etsin 9 10 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Din adamlarının bu şekildeki hareketleri, din ile ilgisi olmayanları sevindiriyor.Cüppeli hoca mikrofonun karşısına gecince, bazen çizgiyi aşiyor. 15 3 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: İsraftan başka bir işe yaramayan iki kişi 2 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: Biri haketmediği para içşn daca açıyor biride haketnediği para için davayı kazanıp para alıyor. burda helal nerdedin kardeşlerim. 0 1 Yanıtla

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