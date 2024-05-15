Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Nara, son olarak üstüne hiçbir şey giymediği bir pozunu paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

15.05.2024 09:10  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her gün gündem olmayı başarıyor.

ÜZERİNE HİÇBİR ŞEY GİYMEDİ

Wanda Nara son olarak üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı. Icardi için yaptığı destekleyici açıklamalarla gönüllerde taht kuran Nara'nın paylaşımına beğeni yağdı.

"YENGE GİYİN ARTIK"

Son olarak +18 içerikler üreteceğini söyleyen Wanda Nara'nın o fotoğrafına "Yenge giyin artık", "Icardi'ye saygımdan bakmıyorum, "Bu kadarı da fazla ama" yorumları geldi.

İşte Wanda'nın o pozu;

Bu kadarı da fazla ama! Wanda Nara sere serpe poz verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan: Arjantinden dışlanan Maradonanin arjantinin yuzkarasi dediği bu ikili icardi ve wanda Türkiye'de insanlara çok kötü örnek oluyor, çocukları özellikle koruyalım uzak tutalım. 0 3 Yanıtla

16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement