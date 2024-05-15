Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her gün gündem olmayı başarıyor.
Wanda Nara son olarak üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı. Icardi için yaptığı destekleyici açıklamalarla gönüllerde taht kuran Nara'nın paylaşımına beğeni yağdı.
Son olarak +18 içerikler üreteceğini söyleyen Wanda Nara'nın o fotoğrafına "Yenge giyin artık", "Icardi'ye saygımdan bakmıyorum, "Bu kadarı da fazla ama" yorumları geldi.
İşte Wanda'nın o pozu;
Son Dakika › Magazin › Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı - Son Dakika
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