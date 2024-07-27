Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi - Son Dakika
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Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi

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Esenler'de bir parkta 22 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından dövüldü. Polisin müdahalesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

27.07.2024 11:03
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İstanbul Esenler'de 22 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Polisin olaya müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

ÖNCE TAKİP SONRA TACİZ

Olay, 25 Temmuz'da saat 20.40 sıralarında Esenler Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, 22 yaşındaki G.C.'yi bir süre takip etti.

Israrlı takibine devam eden şüpheli, daha sonra genç kızın üzerine yürüyünce olaya mahalleli müdahale etti. Taciz iddialarını duyan vatandaşlar şüpheliyi tekme tokat dövdü.

Yaşanan arbede sırasında ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olaya müdahalesi ile şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, Esenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • jackal insomnia: döven herkesin eline koluna sağlık 45 0 Yanıtla
  • İLKER GULER: eee türk bu Suriyeli değil hiç konuşulmadı Türk yapar Suriyeli yapamaz diyenler 9 18 Yanıtla
    Oğuz Kömürcü: Konunun bununla ne alakası var 0 0
  • Hakan Tani: İşte adalet ellerine sağlık hepsinin 21 0 Yanıtla
  • ferhat eser: semtçilik kültürü budur işte kardeşini abisini sever sahiplenir saygı vardır hatır vardır komşuluk vardır yanlışı ahlaksızlığı affetmezler helal olsun size 19 0 Yanıtla
  • Gakko 23: Maşallah yeğenler elleriniz dert görmesin. Yalnız bide tacize uğrayan bayanıda görmek gerek yangına ateşlemi yaklaşmış 1 0 Yanıtla
  • ahmet aksoy: Rahmetli Kemal Sunal 7bela Hüsnü filmi geldi aklıma hüsnü şimdi olsa ne dayak yerdi 0 0 Yanıtla

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