Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı

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Olimpiyata giden sporcularımız için tasarlanan kıyafete yapılan yorumlar bomba

İstanbul trafiğinde terör örgütü PKK sempatizanı şarkılar dinleyerek o anları kayda alan kadın, görüntüleri paylaşınca büyük tepki aldı. Kadının çalıştığı iddia edilen ünlü giyim markası Mavi'ye çağrı yapan sosyal medya kullanıcıları şüphelinin işine son verilmesini istedi.

AKILLARA MERSİN VE AĞRI'DA KAYDA GEÇEN ANLAR GELDİ

Mersin'de sahil kenarında terörist başının sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Türkiye o görüntüleri konuşurken kısa bir süre sonra ise benzer bir manzara Ağrı'da kayda geçmiş ve 6 kişi "Örgüt propagandası" yapma suçundan gözaltına alınmıştı.

"HERKESİN HARCI DEĞİL"

Yaşanan olayların yankısı sürerken sosyal medyaya yeni görüntüler düşmeye devam ediyor. Son olarak bir kullanıcı, araç içerisinde PKK'ya övgüler dizen bir şarkıyı son ses dinlerken kendini kayda aldı. O görüntüleri hesabından paylaşan kadın "İstanbul'un göbeğinde son sesle bu parçayı açmakta herkesin harcı değil diye düşünüyorum" notunu düştü.

Vatandaşlar, kısa sürede çok sayıda tepki yorumu alan gönderiyi de yetkililere ihbar etti. Mavi isimli giyim markasında çalıştığı iddia edilen şüphelinin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerden birinde üzerinde peşmerge kıyafeti olduğu görüldü.

Mavi isimli markaya, kadının işine son verilmesi için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Vatandaşlar, markadan bir açıklama beklerken nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.

Sosyal medyada tepki veren kullanıcılardan bazıları böyle tepki gösterdi;