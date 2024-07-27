Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı - Son Dakika
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Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı

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İstanbul'da sosyal medyada PKK'ya övgüler dizen bir şarkıyı son ses dinleyen ve bu anı kaydeden bir kadın gündem oldu. Vatandaşlar, şahsı ihbar ederek yetkililerin harekete geçmesini istedi. Kadının bir tekstil firmasında çalıştığı ve sosyal medyada peşmerge kıyafetiyle fotoğraf paylaştığı tespit edildi. Vatandaşlar, şüphelinin iş yerinin de duruma müdahale etmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

27.07.2024 11:03  Güncelleme: 11:29
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İstanbul trafiğinde terör örgütü PKK sempatizanı şarkılar dinleyerek o anları kayda alan kadın, görüntüleri paylaşınca büyük tepki aldı. Kadının çalıştığı iddia edilen ünlü giyim markası Mavi'ye çağrı yapan sosyal medya kullanıcıları şüphelinin işine son verilmesini istedi.

AKILLARA MERSİN VE AĞRI'DA KAYDA GEÇEN ANLAR GELDİ

Mersin'de sahil kenarında terörist başının sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Türkiye o görüntüleri konuşurken kısa bir süre sonra ise benzer bir manzara Ağrı'da kayda geçmiş ve 6 kişi "Örgüt propagandası" yapma suçundan gözaltına alınmıştı.

PKK propagandası yapan kadına tepkiler çığ gibi! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

"HERKESİN HARCI DEĞİL"

Yaşanan olayların yankısı sürerken sosyal medyaya yeni görüntüler düşmeye devam ediyor. Son olarak bir kullanıcı, araç içerisinde PKK'ya övgüler dizen bir şarkıyı son ses dinlerken kendini kayda aldı. O görüntüleri hesabından paylaşan kadın "İstanbul'un göbeğinde son sesle bu parçayı açmakta herkesin harcı değil diye düşünüyorum" notunu düştü.

PKK propagandası yapan kadına tepkiler çığ gibi! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

Vatandaşlar, kısa sürede çok sayıda tepki yorumu alan gönderiyi de yetkililere ihbar etti. Mavi isimli giyim markasında çalıştığı iddia edilen şüphelinin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerden birinde üzerinde peşmerge kıyafeti olduğu görüldü.

Mavi isimli markaya, kadının işine son verilmesi için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Vatandaşlar, markadan bir açıklama beklerken nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.

Sosyal medyada tepki veren kullanıcılardan bazıları böyle tepki gösterdi;

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı
Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı

Sosyal Medya, İstanbul, Ağrı, PKK, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya 'İşten çıkarın' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Kan: Anlamadığım bu kadar seviyorsanız gidin zahoda,süleymaniyede falan yaşayın.istanbulun göbeğinde bu hareketler provakasyondan başka birşey değil. 129 11 Yanıtla
  • Hasan Balta: Terörle Mücedele Bir Gözaltına Alsın , ondan sonra çorap söküğü gibi dökülür… İstanbulun Göbeğinde Nasıl Şarkı dinlenmesi gerektiğini öğrenir… 76 6 Yanıtla
  • Ercan Karatas: İşleri Güçleri Ortalığı Karıştırmak 59 1 Yanıtla
  • Çuvaldız: Kürt kardeşlerimizin ezici çoğunluğunun desteklemediği bu örgüt bitme noktasına gelmişken nedir bu sempatizanlık? dem e her oy veren pkk lı değil..! 34 7 Yanıtla
  • Murat Çevre: Mazlumu getirin bana ... 26 6 Yanıtla
  • Seash: denetim denetim denetim... 3 0 Yanıtla
  • Gakko 23: Hakettiğ şekilde muamele etmek şart bu teröre 3 0 Yanıtla

11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya “İşten çıkarın“ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı
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