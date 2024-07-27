İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi - Son Dakika
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İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

İran\'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

İran Hükümeti, ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla yarın tüm kamu kurumlarının tatil edilmesi kararı aldı. Yardım hizmetleri dışında ülke genelindeki tüm kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.

27.07.2024 13:59
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İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın ülke genelinde tüm kamu kurumlarının tatil edilmesi kararı alındı.

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi'nin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi. Karara göre, yardım hizmetleri dışında tüm kamu kurumları ve bankalar yarın kapalı olacak.

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı bugün 41 derece seviyesinde. Ülke genelindeki sıcaklar nedeniyle bugün kamu kurumları ve bankalar saat 10.00'dan sonra tatil edildi.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
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ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini bildirmişti. Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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