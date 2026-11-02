Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da otoyolda polis kontrolüne takılan 38 yaşındaki Türk sürücünün otomobilinde, özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede 8 kilogram altın ele geçirildi. Yaklaşık 53 milyon lira değerindeki altınların kendisine ait olduğunu kanıtlayamayan sürücü hakkında kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Passau kenti yakınlarındaki A3 otoyolunda gerçekleştirilen rutin araç kontrolünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Sınır polisinin durdurduğu Türk sürücünün otomobilinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 950 bin euro olan 8 kilogram altın bulundu.

ARACIN ORTA KONSOLUNA GİZLEMİŞLER

Polisin açıklamasına göre, altınlar otomobilin orta konsoluna profesyonelce yerleştirilmiş özel bir kaçakçılık bölmesinde ele geçirildi. Gizli bölmeden çıkarılan altınların değerinin yaklaşık 950 bin euro (52 milyon 925 bin 640 TL) olduğu belirlendi.

ALTINLARIN SAHİBİ OLDUĞUNU KANITLAYAMADI

17 Ekim'de gerçekleştirilen kontrolde, sürücünün Türkiye'den gelen 38 yaşında bir erkek olduğu tespit edildi. Sürücü, araçta bulunan 8 kilogram altının gerçek sahibi olduğunu kanıtlayamayınca kara para aklama şüphesiyle karşı karşıya kaldı.

ALTINLARA VE TELEFONUNA EL KONULDU

Olayın ardından polis, altınlara ve sürücünün cep telefonuna el koydu. Münih Savcılığı bünyesindeki Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Merkezi tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AlmanyaPolisYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
İsrail’de seçim bitti, kavga başladı Eisenkot’tan Netanyahu’ya sert suçlama İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama
Bakanlık açıkladı Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor
Burak Yılmaz Süper Lig’e çok hızlı geri döndü Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
08:42
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
08:32
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
07:32
Bulgaristan’da tarihi seçim İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
06:28
ABD’de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
05:53
ABD’de özel jet yerleşim bölgesine düştü 9 kişi hayatını kaybetti
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 09:05:47. #7.12#
SON DAKİKA: Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android