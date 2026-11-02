Pentagon\'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi

ABD'nin Connecticut eyaletini temsil eden Demokrat Senatör Chris Murphy, 31 Ekim Cumartesi günü felç geçirdi.

Murphy'nin Özel Kalem Müdürü Allison Herwitt, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, senatörün oğlunun hokey maçını izlediği sırada kolunda uyuşma hissettiğini belirtti.

Hastaneye kaldırılan Murphy'nin yapılan muayenesinde felç geçirdiği tespit edildi. Senatör, daha ayrıntılı takip ve tedavi amacıyla Baltimore'daki Johns Hopkins Hastanesi'ne sevk edildi.

PENTAGON'DAN SAVAŞ PLANI HAKKINDA BİLGİ ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Murphy, rahatsızlanmasından birkaç gün önce Washington'daki Middle East Institute tarafından düzenlenen etkinlikte, Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon hazırlığında olduğunu öne sürmüştü.

Pentagon yetkilileriyle ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Murphy, kendisine aktarılan askeri planın bütün ayrıntılarını paylaşamayacağını ifade etmişti. Trump yönetiminin ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceğini savunan senatör, söz konusu planın kısa süreli bir operasyon olarak değerlendirilmesine karşı çıkmıştı.

"PLANLARI ÇILGINCA" DİYEREK UYARMIŞTI

Murphy, Pentagon yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından askeri planı son derece tehlikeli bulduğunu dile getirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir operasyon başlatmasının çatışmaları daha da büyütebileceğini savunan senatör, böyle bir adımın yıkıcı sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Murphy ayrıca olası operasyonun hukukun üstünlüğüne yönelik ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etmişti.

DOKTORLARDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Murphy'nin hastaneye kaldırılmasının ardından ekibinden sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Özel Kalem Müdürü Allison Herwitt, senatörün bilincinin açık olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini bildirdi. Doktorların iyileşme sürecinden umutlu olduğunu belirten Herwitt, Murphy'nin tamamen iyileşmesini beklediklerini ifade etti.

TRUMP DA AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump da Murphy'nin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haberi yeni öğrendiğini belirten Trump, uygun bir zamanda Demokrat senatörle iletişime geçeceğini söyledi.

Murphy'nin sağlık durumunun duyurulmasının ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler de geçmiş olsun mesajları yayımladı. Öte yandan Murphy'nin savaş planına ilişkin açıklamalarıyla felç geçirmesi arasında herhangi bir nedensel bağlantı bulunduğuna dair tıbbi bulgu veya resmi açıklama bulunmuyor.