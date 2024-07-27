Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi - Son Dakika
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Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

Büyükelçi Metin Feyzioğlu\'nun görev yeri değiştirildi

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

27.07.2024 16:10
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Dışişleri Bakanlığı'nda, büyükelçiliklerde değişiklikler yapıldı. Özgür Özel'i karşılamayan ve elçilikten görevli göndermemesiyle tepki çeken Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne atandı. Feyzioğlu'nun yerine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim getirildi.

Prag Büyükelçiliği görevinde Egemen Bağış bulunuyordu. Ancak Bağış'a yeni bir görev verilip verilmediği konusu henüz netlik kazanmadı.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri için adada bulunan CHP lideri Özgür Özel, kendisini karşılamayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na tepki göstermişti. Özel, "Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa Kıbrıs'taki Türkiye'nin büyükelçisinindir. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz" sözlerini kullanmıştı.

"KABİNE ÜYELERİYLE İLGİLENDİĞİM İÇİN ÖZEL'İ GÖRMEDİM"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Feyzioğlu ise karşılamanın görevleri olmadığını belirterek resepsiyonda kabine üyeleri ile ilgilendiği için Özgür Özel'i görmediğini belirtmişti. Feyzioğlu, "Çok basit bir cevabı var. Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz. Bilaistisna Türkiye'den gelen bütün partileri KKTC Meclisi çağırdı. Onların davetlileri çünkü. Biz TBMM'nin gönderdiği heyetleri parti ayrımı yapmaksızın karşıladık. TBMM heyetlerinde CHP'liler de vardı İYİ Partililer de, hepsi vardı. Bu arada gazileri de karşılıyoruz. Eski ve yeni bakanlar geliyor. Arkadaşlarımız Ercan Havalimanı'nda yattı kalktı, ben dahil." ifadeleriyle Özel'e yanı vermişti.

Yasin Ekrem Serim, Metin Feyzioğlu, Büyükelçilik, Hakan Fidan, Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi - Son Dakika

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