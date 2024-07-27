Yalova'da 67 hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da 67 hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı

Yalova'da hırsızlık suçu başta olmak üzere 29 suç kaydı bulunan ve 67 hapis cezası kesinleşmiş olan kadın hükümlü, 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalma olayıyla ilgili olarak yakalandı. Y.U.'nun daha önce İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik illerinde de birçok suça karıştığı belirtildi.

27.07.2024 13:08
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7 ilde başta hırsızlık suçu olmak üzere yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali gibi 29 suç kaydından aranan ve kesinleşmiş 67 hapis cezası bulunan kadın hükümlü Yalova'da yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten 400 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayının failinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler başta hırsızlık suçu olmak üzere yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali, 6136 suçları olmak üzere 29 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 67 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U.'nun Yalova'ya hırsızlık için geldiğini tespit etti. Polis takibe aldığı kadın hükümlüğü kıskıvrak yakaladı.

Y.U'nun İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illerinde çok sayıda suça karıştığı öğrenildi.

Y.U polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Eskişehir, İstanbul, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da 67 hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 67 hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika
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