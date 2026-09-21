Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen'in aylık geliri ortaya çıktı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen'in aylık geliri ortaya çıktı

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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen\'in aylık geliri ortaya çıktı
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen'in ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Sezen, oyunculuk mesleğinden aylık ortalama 400 bin TL gelir elde ettiğini belirterek hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını ve herhangi bir uyuşturucu satıcısıyla bağlantısının bulunmadığını savundu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Sezen, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek kan ve kıl örneği vermeye hazır olduğunu söyledi.

"HAYATIMDA HİÇBİR UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ifadesinde oyuncu olarak çalıştığını belirten Sezen, aylık gelirinin ortalama 400 bin TL civarında olduğunu söyledi. Uyuşturucu kullanmadığını vurgulayan Sezen, "Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum" dedi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen'in aylık geliri ortaya çıktı

"KİMSEYE PARA TRANSFERİ YAPMADIM"

Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığı bilinen herhangi biriyle irtibat kurmadığını ifade eden Sezen, bu kişilerle bağlantı kurmadığını ve herhangi bir aracılık yapmadığını savundu.

Sezen, uyuşturucu madde satışıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilere herhangi bir para transferi gerçekleştirmediğini de belirtti.

TELEFON ŞİFRESİNİ DE VERDİ  

Sezen, ifadesinde telefonunda kullandığı uygulamaların ayrıca şifrelenmediğini, yalnızca ana ekran giriş şifresinin bulunduğunu belirtti. Telefonunda başka bir şifre olmadığını ifade eden Sezen, cihazının şifresini de ifadesi sırasında paylaştı.

"GECE HAYATIM YOK DENECEK KADAR AZ"

Gece hayatının oldukça sınırlı olduğunu söyleyen Sezen, bu nedenle uyuşturucu kullanılan veya bu tür maddelerin bulunduğu ortamlara ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Sezen, "Gece hayatım yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen'in aylık geliri ortaya çıktı

"HER TÜRLÜ KAN VE KIL ÖRNEĞİNİ VERMEYE HAZIRIM"

Hakkındaki ihbarların gerçeği yansıtmadığını savunan Sezen, uyuşturucu testi yapılması halinde sonucunun negatif çıkacağından emin olduğunu söyledi.

Sezen, "Her türlü kan/kıl örneklerini vermeye hazırım. Testimin negatif çıkacağından adım kadar eminim" diyerek hem uyuşturucu kullandığı hem de başkalarına ikram ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

"AİLEMLE YAŞAYAN BİRİSİYİM"

Günlük yaşamına ilişkin de bilgi veren Sezen, ailesiyle birlikte yaşadığını ve uzun yıllardır annesi ile kardeşiyle aynı evde kaldığını belirtti.

Sezen, zamanının büyük bölümünü evinde veya sette geçirdiğini ifade ederek aile bağlarının güçlü olduğunu söyledi.

"İTİBAR SUİKASTI MAKSADIYLA YAPILDI"

Hakkındaki ihbarların kendisine yönelik bir itibar suikastı amacı taşıdığını öne süren Sezen, uyuşturucuyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

İfadesinin sonunda ise herhangi bir suç işlemediğini belirten Sezen, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini kaydetti.

Melis SezenUyuşturucuSon Dakika

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