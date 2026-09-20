Rusya'da oy sayımı sürüyor: Birleşik Rusya yüzde 49,4 ile önde, Komünistler ikinci - Son Dakika
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Rusya'da oy sayımı sürüyor: Birleşik Rusya yüzde 49,4 ile önde, Komünistler ikinci

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Rusya\'da oy sayımı sürüyor: Birleşik Rusya yüzde 49,4 ile önde, Komünistler ikinci
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Devlet Duması'nın 450 üyesinin belirlendiği seçimde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Resmi olmayan ilk verilerde Birleşik Rusya yüzde 49,4'te kalırken, Komünist Parti yüzde 14,2, Liberal Demokrat Parti ise yüzde 10,7 oy topladı. Ukrayna'daki savaştan bu yana ilk kez sandığa giden Rusya'da katılım yüzde 55 oldu. Kesin tablo yarın TSİ 11.00'da açıklanacak.

Rusya'da parlamentonun alt meclisi olan Devlet Duması'nın yeni üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi, yüzde 49,4 oyla ilk sırada yer aldı.

2022'DEN BU YANA İLK PARLAMENTO SEÇİMİ

Rusya'da halk, parlamentonun alt meclisi Devlet Duması üyelerini belirlemek sandık başına gitti. Ukrayna'daki savaşın başladığı 2022 yılından bu yana parlamento seçimleri için ilk kez sandık başına giden Ruslar, meclisteki 450 vekilin seçimi için oy kullandı. Rusya Merkez Seçim Kurulu, seçimlere katılım oranını yüzde 55 olarak açıklarken, 3 milyon 30 bin 825 kişinin internet üzerinden oy verme işlemini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçilirken sandık çıkış anketleri sonuçları da belli oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi, yüzde 49,4 oy ile Devlet Duması seçimlerinde birinci sırada yer alıyor.

KOMÜNİST PARTİ İKİNCİ SIRADA

Rusya Komünist Partisi oyların yüzde 14,2'sini, Liberal Demokrat Parti yüzde 10,7'sini, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 9,7'sini ve Adil Rusya Partisi yüzde 6,6'sını aldı. Seçim pusulasında yer alan diğer partilerin yüzde 5 barajını aşamadığı kaydedildi.

SİBER SALDIRI GİRİŞİMLERİ ÖNLENDİ

Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, internet üzerinden seçimleri provoke etmek için çok sayıda siber saldırı girişimi yaşandığını ancak, bu saldırıların önlendiğini açıkladı. Rusya genelinde oy sayma işleminin gece boyunca devam edeceğini belirten Pamfilova, kesin sonuçların yarın TSİ 11.00'da açıklanacağını duyurdu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rusya'da oy sayımı sürüyor: Birleşik Rusya yüzde 49,4 ile önde, Komünistler ikinci - Son Dakika
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