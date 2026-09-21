Kahvehanede husumetli iki grup çatıştı: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika
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Kahvehanede husumetli iki grup çatıştı: 1 ölü 5 yaralı

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Kahvehanede husumetli iki grup çatıştı: 1 ölü 5 yaralı
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Adana’da husumetli gruplar arasında bir kahvehanede başlayan sözlü tartışma kanlı bitti. Tarafların birbirine kurşun yağdırdığı çatışmada Ahmet Günkan yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde husumetli iki grup arasında bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan aktı. Tabancaların çekildiği çatışmada ağır yaralanan 38 yaşındaki Ahmet Günkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

KAHVEHANEDEKİ KARŞILAŞMA KANLI BİTTİ

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup mahalledeki bir kahvehanede karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafın da tabancalarla birbirine ateş açması sonucu kahvehane adeta savaş alanına döndü.

Kahvehanede husumetli iki grup çatıştı: 1 ölü 5 yaralı

ÇATIŞMADA 6 KİŞİ VURULDU, AHMET GÜNKAN KURTARILAMADI

Sıkılan kurşunların hedefi olan 6 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Günkan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Günkan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

JANDARMA KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan ve silah kullanan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kaçan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaGüncelAdanaOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Kahvehanede husumetli iki grup çatıştı: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika
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