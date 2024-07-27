Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı

Geniş Video İzle

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası büyük tepki çekti. Olimpiyat Komitesi'nin eşcinsel bireyleri geçit törenine yerleştirmesi ve Olimpiyat meşalesini ''Drag quee''' olarak tanımlanan bireylere taşıtması sosyal medyada geniş çaplı eleştiriye neden oldu. Ayrıca Avrupa basınında, ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin ''İsa'nın Son Akşam Yemeği'' isimli tablosunun LGBT bireyleri üzerinden canlandırılması da kabul edilemez ve saygısızca olarak nitelendirildi.

27.07.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyanın gözünü ve kulağını çevirdiği etkinliğin açılış seremonisinde LGBT propagandası yapılması tepkileri de beraberinde getirdi. Daha önce düzenlenen hiçbir olimpiyat açılışında rastlanılmayan görüntüler spor oyunlarıyla anılması gereken etkinliğe gölge düşürdü.

300 BİN KİŞİ O ANLARI CANLI CANLI İZLEDİ

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Lena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü

LGBT DETAYLARI TEPKİ TOPLADI

Olimpiyat tarihinde ilk kez gösteriler bir stadın yerine kentin sokaklarında düzenlendi. Dünyanın takip ettiği etkinliğin açılış törenindeki renkli anlarda ise LGBT propagandası yapıldı. Sanatçı Bizet'nin Carmen operasından "l'amour est un oiseau rebelle" aşk isyankar bir kuştur isimli aryasını söylerken 36 dansçı ve 18 akrobatın şovunu yaptığı anlarda ekrana LGBT simgelerini barındıran bir gösteri geldi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü

Ülkelerin sporseverleri selamladığı anlarda düzenlenen defilede ise sakallı kadınlar ile makyaj yapan kadın kıyafetli erkekler boy gösterdi. Olimpiyatın simgesi haline gelmiş olan meşaleyi taşıyanlar ise trans bireyler oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü

"KABUL EDİLEMEZ VE REZİLCE" TEPKİSİ

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 'İsa'nın Son Akşam Yemeği' isimli tablosu da gösterilerde canlandırıldı. Fakat o anlar için "Alay edildi" yorumları yapıldı. Pek çok LGBT bireyin canlandırdığı tabloya Avrupa basınından ses yükseltildi. Yapılan yorumlara göre, "Bazı değerlerin kaybolması riski" olduğu ifade edildi.O görüntüler için "Kabul edilemez, saygısızca, rezilce" yorumları yapıldı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Tüm dünyanın canlı canlı izlediği etkinlikte kadın kadına ve erkek erkeğe ilişkinin normalleştirilerek sunulması rahatsızlık oluşturdu. Her 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatların geçmişine bakıldığında ise daha önce böyle bir durumla karşılaşılmadığı görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen olimpiyatların açılış törenlerinden kareler;

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü
2020 Tokyo Olimpiyatları
Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü
2016 Rio Olimpiyatları
Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü
2014 Londra Olimpiyatları
Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı

Leonardo Da Vinci, Sosyal Medya, Ressam, Paris, Spor, LGBT, 3.Sayfa, Toplum, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: bunlar hastalıklı tedavi edilmeleri gerek yoksa virüs gibi yayılacaklar acilen önlemler alınmalıdır 33 3 Yanıtla
    Tazmanya: Ferhat için imza topluyoruz barınağa vericez 6 25 Ramazan Gündoğan: Niye korkuyorsun ki ferhatinko kendinden emin değil misin? Tercih değiştiririm diye mi bu tereddüt? 3 18 ferhat eser: tazmanya kız kardeşinide vericeklerse yanıma neden olmasın 9 0 ferhat eser: ramazan adını değiştir oğlum sen reyhan yap pembe reyhan 6 0
  • Bu Kim: midem bulandi 15 1 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Benim de ama senden. 0 9
  • Göksel Tuygun: Normalleştirmek için uğraşıyorlar çok yazık 12 1 Yanıtla
  • Kerim Cüceler: ilk defa ferhata katılıyorum adam doğru söylüyor 6 0 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Sarigul ne diyor bu işe? 0 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 13:57:30. #1.11#
SON DAKİKA: Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement