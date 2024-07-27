İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü - Son Dakika
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İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü

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İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

27.07.2024 14:14  Güncelleme: 15:20
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İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombaladı.

3 FÜZE FIRLATILDI

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki Hadice Okulunda bulunan sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi. Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının söz konusu okuldaki sahra hastanesine 3 füze fırlattığı aktarıldı.

"KATLİAMIN DEVAM ETMESİNDE İSRAİL VE ABD YÖNETİMİ SORUMLU"

İsrail tarafından işlenen bu "katliamların" sağlık sistemini, hastaneleri yıkarak, hizmet dışı bıraktığına işaret edilen açıklamada, "yerinden edilmişlere ve sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğu" vurgulandı. Açıklamada, "Sağlık ve tıbbi malzeme eksikliği, sınır kapılarının yaralı ve hastaların geçişine kapatılması, yakıt getirilmemesi ve insani durum nedeniyle sağlık ekipleri ve kalan ameliyathaneler üzerinde büyük baskı var" denildi.

YİNE "İNSANİ BÖLGE" HEDEF ALINDI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksine saldırı düzenlediğini" iddia etti. İsrail ordusunun hedef aldığı okul, daha önce Filistinlileri sığınmaya çağırdığı Deyr Belah kentinin batısında "insani bölge" olarak sınıflandırdığı bölgede bulunuyor.

İşte bölgeden kareler;

İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze\'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
Kaynak: AA

İsrail, Sahra, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü - Son Dakika

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