Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti

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Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 47 yaşında hayatını kaybetti.

27.07.2024 14:47  Güncelleme: 14:54
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Sesi ve eğlenceli kişiliğiyle tanınan Safiye Soyman evlat acısıyla yıkıldı. Soyman'ın yıllar önce MS tanısı konulan ve yatalak kalan oğlu Harun Akaröz bu sabah yaşamını yitirdi.

SOYMAN: BEN BU ACIYLA NASIL YAŞAYACAĞIM

Oğlunun acısıyla yıkılan Safiye Soyman "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum'da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi. Akaröz, rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Burdur'un Yeşilbaşköy köyünde yaşıyordu.

HASTALIĞI MR SONUCU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğluna 26 yıl önce MS tanısı konulmuştu. Hastalığı hızlı ilerleyen ve yatalak olan Harun Akaröz uzun yılladır gözlerden uzak sakin bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Bir röportajından oğlunun hastalığıyla ilgili konuşan Soyman, "O dönemde oğlum bana 'Anne ayağımda karıncalanma var' dedi, daha sonra ayakları birbirine dolanmaya başladı. Doktora gitti ancak 'Bir şey yok' demişler. Daha sonra gözünden anladım ve Oğlum bir göz doktoruna git dedim. Orada da bir şey bulamadılar. MR çektirelim dedim hastalık MR'dan sonra tespit edildi" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman\'ın oğlu hayatını kaybetti

Safiye Soyman, 3.Sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mücahit ÇATAL: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 38 1 Yanıtla
  • Şenel Demircan: Allah rahmet eylesin çok acı bir durum ama Allah kurtarmış Safiye hanım dan sonra vefat. etseydi kim bakardı ona Allah sabır versin inşallah 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Şimşek: Allah rahmet eylesin 9 0 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Işıklar içinde uyusun. 1 1 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Cennet Annelerin ayakları altindadir 0 0 Yanıtla

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