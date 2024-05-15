Alkollü şahıs, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı - Son Dakika
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Alkollü şahıs, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü bir şahıs, annesiyle birlikte yaşadığı tek katlı evi ateşe verdi. Yangın, bitişiğindeki başka bir eve sıçradı ancak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yanmaktan kurtarılan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 00:52
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi bilinmeyen nedenle ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.

İMDATLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 45 yaşındaki S.Y., annesi K.Y.'nin de içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Alevleri fak eden komşuların müdahalesiyle S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı.

YÜKSELEN ALEVLER YAN EVE SIÇRADI

Tek katlı binayı saran alevler bitişiğindeki bir diğer tek katlı eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendisini de annesini de az kalsın öldürüyordu! Alkollü adam içinde bulundukları evi ateşe verdi

DUMANDAN ETKİLENEN KADIN TEDAVİ ALTINDA

Evi ateşe veren S.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne K.Y. ise ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kendisini de annesini de az kalsın öldürüyordu! Alkollü adam içinde bulundukları evi ateşe verdi

İTFAİYE AMİRİNİN BAYRAK HASSASİYETİ

Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağının, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kendisini de annesini de az kalsın öldürüyordu! Alkollü adam içinde bulundukları evi ateşe verdi
Alkollü şahıs, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı
Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Kartepe, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü şahıs, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı - Son Dakika

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