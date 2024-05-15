Fenerbahçe'de Ali Koç da Mourinho için devreye girdi

Spor

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ALİ KOÇ DA DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Ali Koç'un tekrar başkan adayı olacağını açıklamasından sonra dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen eski başkan Aziz Yıldırım da adaylık kararı aldı. Yıldırım, açıklamasında sarı-lacivertli takımı yönetmeye tekrar talip olduğunu ve seçimi kazanması halinde dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini ifade etti. Eski başkanın o sözleri kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan dünyaca ünlü teknik adam sadece Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayı değil. Ali Koç cephesi de 61 yaşındaki çalıştırıcı için girişimlere başladı.

BRANCO TEMASA GEÇTİ

Sportif direktör Mario Branco, daha önce de vatandaşının menajeri Jorge Mendes ile temas kurup ilgi duyduklarını iletmişti. Salı günü Branco ile Mendes arasında bir görüşme daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, Ali Koç'un da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışmak istediğini Mendes'e ileterek teklifini sundu.

YÜZ YÜZE DE GÖRÜŞECEKLER

Dünyaca ünlü menajerin, bunu değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Aynı Aziz Yıldırım gibi Ali Koç'un da kısa süre içerisinde Jose Mourinho ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.