Fenerbahçe'de Ali Koç da Mourinho için devreye girdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Ali Koç da Mourinho için devreye girdi

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Kısa süre önce yaşanan kötü sonuçlar sonrası kulüpte moral bozukluğu yaşanırken, Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile görüştüğünü ve seçilirse onu getireceğini açıklaması büyük heyecan yarattı. Bu gelişmelerin ardından Ali Koç da Mourinho için girişimlere başladı. Sportif direktör Mario Branco, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşerek Ali Koç'un da seçilmesi halinde Mourinho ile çalışmak istediğini iletti.

15.05.2024 08:26
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve bu hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Fenerbehçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

ALİ KOÇ DA DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Ali Koç'un tekrar başkan adayı olacağını açıklamasından sonra dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçen eski başkan Aziz Yıldırım da adaylık kararı aldı. Yıldırım, açıklamasında sarı-lacivertli takımı yönetmeye tekrar talip olduğunu ve seçimi kazanması halinde dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini ifade etti. Eski başkanın o sözleri kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan dünyaca ünlü teknik adam sadece Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayı değil. Ali Koç cephesi de 61 yaşındaki çalıştırıcı için girişimlere başladı.

BRANCO TEMASA GEÇTİ

Sportif direktör Mario Branco, daha önce de vatandaşının menajeri Jorge Mendes ile temas kurup ilgi duyduklarını iletmişti. Salı günü Branco ile Mendes arasında bir görüşme daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, Ali Koç'un da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışmak istediğini Mendes'e ileterek teklifini sundu.

YÜZ YÜZE DE GÖRÜŞECEKLER

Dünyaca ünlü menajerin, bunu değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Aynı Aziz Yıldırım gibi Ali Koç'un da kısa süre içerisinde Jose Mourinho ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ali Koç da Mourinho için devreye girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kasim Ozdal: Kim gelse vız gelir tırıs gider. 0 0 Yanıtla

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