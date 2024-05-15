Ancelotti, aylarca forma vermediği Arda'yı şimdi yere göğe sığdıramıyor: Top ona aşık

Spor

3 polis şefiyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya\'dan bir açıklama daha

İspanyol devi Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 yendiği maçta takımının son golünü kaydeden Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

"TOP ONA AŞIK"

Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık" dedi.

4 GOL ATTI

Eflatun-beyazlı formayla bu sezon toplmda 11 maçta süren alan milli yıldızımız Arda, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez gol atmayı başardı.