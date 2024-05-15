Ancelotti, aylarca forma vermediği Arda'yı şimdi yere göğe sığdıramıyor: Top ona aşık - Son Dakika
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Ancelotti, aylarca forma vermediği Arda'yı şimdi yere göğe sığdıramıyor: Top ona aşık

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Real Madrid'in Alaves'i 5-0 yendiği maçta son golü atan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti, takımın onu çok sevdiğini söyledi. Ancelotti ayrıca Toni Kroos'un geleceği hakkında konuştu ve Şampiyonlar Ligi finaline değindi.

15.05.2024 09:25
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İspanyol devi Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 yendiği maçta takımının son golünü kaydeden Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

"TOP ONA AŞIK"

Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık" dedi.

4 GOL ATTI

Eflatun-beyazlı formayla bu sezon toplmda 11 maçta süren alan milli yıldızımız Arda, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez gol atmayı başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ancelotti, aylarca forma vermediği Arda'yı şimdi yere göğe sığdıramıyor: Top ona aşık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ancelotti, aylarca forma vermediği Arda'yı şimdi yere göğe sığdıramıyor: Top ona aşık - Son Dakika
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