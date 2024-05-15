İspanyol devi Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 yendiği maçta takımının son golünü kaydeden Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.
Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık" dedi.
Eflatun-beyazlı formayla bu sezon toplmda 11 maçta süren alan milli yıldızımız Arda, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez gol atmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Ancelotti, aylarca forma vermediği Arda'yı şimdi yere göğe sığdıramıyor: Top ona aşık - Son Dakika
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