13 İlde 3 suç örgütü çökertildi! 112 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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13 İlde 3 suç örgütü çökertildi! 112 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonlarında Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un liderlik ettiği 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 112 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

15.05.2024 08:16  Güncelleme: 08:30
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Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46 Operasyonları'nda elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde vatandaşın huzurunu bozan ve suç işleyen çetelere yönelik düzenlenen operasyonlar kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta "Mahzen-46" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

13 ilde nefes kesen operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

ONLARCA SUÇA KARIŞTILAR

Örgüt üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

13 ilde nefes kesen operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

3 AYRI ÖRGÜTE NOKTA OPERASYON

Operasyonlarda, elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı. 9,5 kilogram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı. 32 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 ayrı operasyon kapsamında 112 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13 ilde nefes kesen operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
13 ilde nefes kesen operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
13 ilde nefes kesen operasyon! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
13 İlde 3 suç örgütü çökertildi! 112 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 13 İlde 3 suç örgütü çökertildi! 112 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasan Turan: Nasıl bir ülke olduk arkadaş ya!!!! Her gün bir suç çetesi çökertiliyor, uluslar arası uyuşturucu baronları ülkede cirit atıyor... 13 0 Yanıtla
  • Şefik Bugur: vergazı ver 1 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: 13 İlde 3 suç örgütü çökertildi! 112 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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