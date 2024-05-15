Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi - Son Dakika
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Politika

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın don yaşanan bezelye tarlasında ayağına geçirdiği galoşlarla inceleme yapması dikkatlerden kaçmadı. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Özkaya, "Rabbim çiftçiyi afetten korusun" dedi.

15.05.2024 08:41  Güncelleme: 11:31
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, memleketinde bazı ilçelerde yaşanan don olayını yerinde inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile patates, bezelye ekimi yapılan tarlalarda çiftçilerin sorunlarını dinleyen AK Partili Özkaya'nın tarlada ayağına galoş giymesi gündem oldu.

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

"RABBİM ÇİFTÇİLERİMİZİ MUHAFAZA EYLESİN"

Özkaya'ya eşlik eden Tarım İl Müdürü Özkan Parlak'ın çizme, çiftçi ve köylülerin ise ayakkabıları ile tarladaki incelemeye dahil oldukları görüldü. Çamur olmayan tarladaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Özkaya, "Rabbim çiftçilerimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Partili vekil, geçen yıl Afyon'da 130 bin dekarda patates ekilirken, bu yıl 200 bin dekar ekildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Patateste don zarar vermiş, erken dönem olduğu için çiftçilerimiz gübrelemeye devam ederse kaldığı yerden devam edecek. Çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugünden sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin zirai don nedeniyle yaşadığı ve yaşayacağı sorunların çözümü için gereken girişimleri yapıyoruz."

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

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Son Dakika Politika Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Akın Dündar: 15 Milyonluk Hollanda tarımda bizden neden iyi biliyor musunuz ? böyle bir haber yapacak kadar düşük seviyede eğitim seviyesine sahip değiller çünkü. 109 3 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ: Gayet normal bende bahçe çamur olduğunda ayağıma naylon geçiriyorum yoksa araba kirlenecek 77 16 Yanıtla
  • Ümit Akvarist: Yahu böyle saçma bir haber olur mu? Partizanlık yapmıyorum ama adam ne yapsaydı? Yanında çizme taşıması mı gerek? Daha sonra toplantısı vardır ayağı çamurlu mu gitsin? Çamurlu gitse bu seferde ayak çamurlu diyecekler. 72 13 Yanıtla
    Hüseyin Kaplan: çevrasindeki insanlara bir bak biti hariç kimde çizme var? oraya sıradan ayakabısıyla gayet normal şekilde gidebilir tarla bu kardeşim bataklık değil çok değerli ayakabısı yada arabası varsa hiç gitmeseymiş ozaman savunacam diye kendini bukadar küçük düşürme istersen partizanlık yapmıyormuş oairada çalışan işcilerimiz terliklerle ve sıradan ayakabılarla hasat yapıyor galoşlarla değil. 9 29
  • Faruk Yılmaz: Toprak kirlenmesin diye giymiş 30 16 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz: Toprak kirlenmesin diye giymiş. Ayaklarını bastıkları yerde ot bitmiyeceğini onlarda biliyor 25 17 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: vallahi helal olsun iyi etmiş çamur mu olsun ayağım ben olsam aynısını yapardım 24 9 Yanıtla
  • Özden Eyr: Topraktan geldiğini unutmuş olsa gerek keşke basabilsen toprağa 7 18 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Yok diğer türlü olsa çiftçinin tarlasına pis çamurlu ayakları ile bastı derlerdi sanıyorum :)) 8 2
  • Ahmed Mehmed: Birilerine monşer diyorlardı, devir tersine döndü 8 8 Yanıtla
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