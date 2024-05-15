Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

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Kırıkkale'de evine giden koca, karısını başka bir adamla yakaladı. Olayın öfkesiyle adamı eline geçirdiği boru anahtarıyla karısını, bıçakla ise adamı yaraladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

KARISINI VE BİRLİKTE OLDUĞU ADAMI YARALADI

Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı. H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN ADAMIN DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.