Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı - Son Dakika
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Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

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Kırıkkale'de gece saatlerinde evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakalayınca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını ve adamı yaraladı. Öfkeli koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, adamın ise ağır olduğu öğrenildi.

15.05.2024 04:12  Güncelleme: 08:34
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Kırıkkale'de evine giden koca, karısını başka bir adamla yakaladı. Olayın öfkesiyle adamı eline geçirdiği boru anahtarıyla karısını, bıçakla ise adamı yaraladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

KARISINI VE BİRLİKTE OLDUĞU ADAMI YARALADI

Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı. H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

BIÇAKLANAN ADAMIN DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Olaylar, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Hüseyin Peynir: zinanın ve tecavüzün affı kesinlikle olmamalı.Şu memlekette İslami kurallar uygulansa suçlar bıçak gibi kesilir.Ayatte hüküm verimiş zaten. "Kısasta hayat vardır"uygulayacaksın. 338 52 Yanıtla
    Can: Edep ve ahlak insanın içinde olmalı. İslami kurallar ile alakası yok. Din kisvesi altında neler döndüğünü biliyoruz. Edep ve Ahlak diyorum.. 16 10
  • Yusuf Çarman: Edep, adap, örf, toplumumuza has ne varsa gitti. millet olarak dizileri kopyaladık. 233 7 Yanıtla
    Selim Kayisi: Sanki 100 sene önce yoktu böyle şeyler. 40 159
  • Mustafa Akan: İyi yapmış 201 4 Yanıtla
  • Akgül Polat: Zinanın adını yumuşatmaya bak! Buna aşk kaçamağı denemez 163 6 Yanıtla
  • İsmail Sel: ALLAH KİMSENİN BASİNA VERMESİN... 167 2 Yanıtla
    Oğuz Kuru: amin 46 2
  • Ahmet Şahin Dağ: Aşk kaçamağımı zina olmasın o 137 4 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: evet insanın nefsine ağır geliyo,çekip vurmak istiyo..doğrusuda o ama malesef ülkemizde mahkemeler senden yana olmuyo...o zaman ona en güzel ceza unu kendinden uzaklaştırmak yani boşamak ve varsa çocuklarına sahip çıkmak... 114 5 Yanıtla
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