Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı

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Rekabet Kurulu'nun Threads ve Instagram uygulamaları arasındaki veri aktarımını engellemek amacıyla verdiği geçici tedbir kararı sonucunda Threads uygulaması Türkiye'de erişime kapatıldı. Threads kullanıcıları, profillerini silmeden dondurabilecek veya tamamen silebilecek. Diğer Meta hizmetleri ve diğer ülkelerde Threads kullanımı ise etkilenmeyecek.

29.04.2024 10:21  Güncelleme: 10:26
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Rekabet Kurulu, geçtiğimiz ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META hakkında geçici tedbir kararı vermişti. Bu kapsamda Threads, Türkiye'de erişime kapatıldı. Threads kullananlar, profillerini silmeden dondurabilecek veya tamamen silebilecek. Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri bu durumdan etkilenmeyecek.

REKABET KURUMU VERİ AKTARIMINI SAKINCALI BULDU

2023'ün Temmuz ayında Instagram'ın Twitter (X) rakibi uygulaması Threads açılmıştı. Uygulama yaklaşık 1 hafta içerisinde 100 milyon kullanıcıyı geçerek dikkatleri üzerine çekmişti. Rekabet Kurumu, Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kesmişti. Gelinen son aşamada ise yetkililer, Threads hakkında kapatma kararı verdi ve, "Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleriyle gerekçesini açıkladı. Böylelikle uygulama 29 Nisan'dan itibaren erişime kapandı.

Instagram'ın, X'e rakip uygulaması Threads Türkiye'de kapatıldı

"GEÇİCİ TEDBİR KARARINA KATILMIYORUZ"

Uygulama yetkilileri ise, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER UYGULAMALAR DURUMDAN ETKİLENMEYECEK

Meta'dan yapılan açıklamada, geçici kapatma kararından Facebook, Instagram, WhatsApp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği belirtildi.

Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye\'de kapatıldı

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Son Dakika Teknoloji Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erkut Köse: Neden Tiktokta yapamıyorsunuz bunu 14 2 Yanıtla
  • Kemal: Darısı diğerlerinin başına 7 1 Yanıtla
  • ali öztürk: Darısı toplumun dengesini bozan , gençlerimizi boş zaman hatcamaya yönelten instagram ve tictok gibi diğer uygulamaların başına başına... 0 0 Yanıtla

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