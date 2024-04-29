Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum

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Gram altın, haftaya düşüşle başlayarak 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 330 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 2 bin 330 dolardan işlem görüyor.

29.04.2024 10:03  Güncelleme: 10:38
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Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artan altının gram fiyatı, günü 2 bin 440 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görürken saat 09.50 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 330 liradan satılıyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNİN GECİKMESİ ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, para piyasalarında, Fed'in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

Bugün, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sehmus fatih: Gelir adaletsizliği düzelse altın fiyatı kimin umrunda olur 3 2 Yanıtla

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