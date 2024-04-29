Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var

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Hamas'a bağlı İzzedin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Netzarim'de İsrail askerlerinin komuta karargahını bombaladıklarını ve pusuya düşürdükleri bir grup askeri İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak öldürdüklerini açıkladı.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Kassam Tugayları tarafından yapılan saldırıda çok sayıda İsrail askeri öldürülürken, onlarca İsrail askerinin yaralandı. Söz konusu saldırı sonrası İsrail hava kuvvetlerine ait helikopterler yaralanan askerleri hastanelere sevk etmekten için çok sayıda uçuş gerçekleştirdi.

EBU UBEYDE DUYURDU: PUSUYA DÜŞÜRDÜK

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin, sivillere attığı ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak bir grup işgalci İsrail gücünü mayınlı pusuya düşürdük" dedi.

GÖZLERİNİ REFAH'A DİKTİLER

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze'de, Filistinlilerin son sığındığı Refah kenti için tehlike çanları çalıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi son olarak, Gazze'deki savaşı sürdürme planlarını onayladı. İsrail basını ise İsrail ordusunun, 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine saldırısını onayladığını duyurdu.

REFAH'A SALDIRI PLANLARINI ONAYLADILAR

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki habere göre, Genelkurmay Başkanı'nın görüşmeler sırasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı işgal etme yönündeki operasyonel planları onayladığı aktarıldı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bugün yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söyledi.

"İSRAİL BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SALDIRACAK"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Gazze'den kaçan tüm Filistinlilerin Refah'ta toplandığını belirterek, "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaketin gerçekleşmesi için sadece küçük bir darbe kaldı. İsrail, geçtiğimiz hafta Refah'a yönelik hava saldırılarını arttırdı. Önümüzdeki birkaç gün içinde İsrail'in Refah'a saldırarak ne yapacağı belli olacak." değerlendirmesini yaptı.