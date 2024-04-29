Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var

Geniş Video İzle

Kassam Tugayları, İsrail'in patlamayan F16 füzelerini kullanarak bir grup İsrail askerini pusuya düşürdü. Saldırıda çok sayıda İsrail askeri hayatını kaybetti.

29.04.2024 08:44  Güncelleme: 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'a bağlı İzzedin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Netzarim'de İsrail askerlerinin komuta karargahını bombaladıklarını ve pusuya düşürdükleri bir grup askeri İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak öldürdüklerini açıkladı.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Kassam Tugayları tarafından yapılan saldırıda çok sayıda İsrail askeri öldürülürken, onlarca İsrail askerinin yaralandı. Söz konusu saldırı sonrası İsrail hava kuvvetlerine ait helikopterler yaralanan askerleri hastanelere sevk etmekten için çok sayıda uçuş gerçekleştirdi.

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var

EBU UBEYDE DUYURDU: PUSUYA DÜŞÜRDÜK

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin, sivillere attığı ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak bir grup işgalci İsrail gücünü mayınlı pusuya düşürdük" dedi.

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var

GÖZLERİNİ REFAH'A DİKTİLER

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze'de, Filistinlilerin son sığındığı Refah kenti için tehlike çanları çalıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi son olarak, Gazze'deki savaşı sürdürme planlarını onayladı. İsrail basını ise İsrail ordusunun, 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine saldırısını onayladığını duyurdu.

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var

REFAH'A SALDIRI PLANLARINI ONAYLADILAR

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki habere göre, Genelkurmay Başkanı'nın görüşmeler sırasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı işgal etme yönündeki operasyonel planları onayladığı aktarıldı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bugün yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söyledi.

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var

"İSRAİL BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SALDIRACAK"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Gazze'den kaçan tüm Filistinlilerin Refah'ta toplandığını belirterek, "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaketin gerçekleşmesi için sadece küçük bir darbe kaldı. İsrail, geçtiğimiz hafta Refah'a yönelik hava saldırılarını arttırdı. Önümüzdeki birkaç gün içinde İsrail'in Refah'a saldırarak ne yapacağı belli olacak." değerlendirmesini yaptı.

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ibrahim çetin: sabahtan duyduğun en bomba haber elhamdülillah 19 3 Yanıtla

08:45 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu Çok sayıda ölü var Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
07:05 Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti
23:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz
09:16 Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
08:44 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
08:41 Ortalık fena karıştı Aleyna “Beni karısıyla karıştırmasın“ dedi, Yunus Emre’nin eşi küplere bindi Ortalık fena karıştı! Aleyna "Beni karısıyla karıştırmasın" dedi, Yunus Emre'nin eşi küplere bindi
08:10 Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak
08:08 Sezai Gülmez’in elebaşı olduğu çete çökertildi Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi
08:07 Ege Denizi’nde korkutan deprem Ege Denizi'nde korkutan deprem
02:19 Bağcılar’da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı
02:15 Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı 6 kişiye gözaltı Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı! 6 kişiye gözaltı
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 09:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement