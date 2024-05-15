Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan - Son Dakika
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Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir'' sözleriyle başlayan darbe tartışmalarına ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, ''Kimler FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz'' dedi.

15.05.2024 09:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Mesajında FETÖVARİ oluşumlarına izin vermeyeceklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, oyun kuranların oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceklerini söyledi.

HER ŞEY BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü parti grubunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan emniyet müdürleriyle ilgili "Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Sabrımızı taşırmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" şeklinde bir çıkışa imza attı. Bahçeli'nin bu sözlerinden sonra darbe tartışmaları başladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN HODRİ MEYDAN

Gece boyunca sosyal medyada devam eden tartışmalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya açıklamasında "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

"DÜZENLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak.

"SAKLANDIKLARI DELİKTEN BULUP ÇIKARTACAĞIZ"

Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz Milletimiz müsterih olsun; Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

TUNÇ: İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan; Adalet Bakanı Tunç, Ankara Emniyeti'ndeki kumpas iddialarına yönelik olarak yaptığı açıklamada; "Yargımıza güvenelim soruşturma devam ediyor, iddialar araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

KÜLLİYE'DE GECE SAATLERİNDE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

A Haber'deki canlı yayında konuşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Şimşek, konuyla ilgili açıklamasında "Başkan Erdoğan kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çağırdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Yapılan toplantının gündeminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturması olduğu öğrenildi. Ayrıca bu toplantıdan çok kritik kararların çıkacağı söyleniyor" ifadelerine yer verdi.


Her şey Bahçeli\'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya\'dan darbe heveslilerine hodri meydan

İçişleri Bakanı, Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Osman A: Valla ben bu adama inanıyorum.Göreve geldiğinden beri iyi çalışıp,pislikleri temizliyor.Kimseden bir beklentisi yok.Kimseden icazet almadan yoluna kararlı,azimli,korkusuz bir şekilde devam ediyor.Böyle çalıştıkça da kendisine halkın desteği tam olur.Şahsen ben Yerlikaya'ya güveniyorum. 113 15 Yanıtla
    Muslum Aslan: Sülonun arkasın daki biriktirdiği pislikleri temizliyor desen daha dagru 85 7 Osman A: Muslum kardeş,ben böyle söyledim sen anla işte :) Beğenmeyenlerde Sülocu sanırım. 45 2
  • Güven Yaşar: suni gündem yaratmayın. Tek sorun ekonomi fakirlik 39 13 Yanıtla
    Bekir Demir: Fakir kal sen. 3 9
  • Ercan Karatas: Paradan anlaşamadılar demiyolarda darbe diyorlar başta bende darbe diyordum ama diyemiyorum şimdi içimden gelmiyor 7 8 Yanıtla
  • Fırat Helvacı: uyusturucuyu hangi kartelin yaydigi belli basindaki de belli ama onlara dokunan yok, boyle suni gundemlerle halkin acligini unutturmaya calisiyorlar bence. 9 3 Yanıtla
  • V. A.: Tahmin ettiğim şeyse 1-2 yılı var.. 1 5 Yanıtla
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