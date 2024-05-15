İzmir Karaburun'da 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi - Son Dakika
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İzmir Karaburun'da 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler kent merkezinden hissedilmedi.

15.05.2024 08:34
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Karaburun'da 1 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

ÖNCE 3.7 SONRA 4.5 İLE SALLANDI

AFAD tarafından yapılan açıklamada; Ege Denizi'nde Karaburun'a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56'da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir dakika sonra ise yine Karaburun'a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem kent merkezinden hissedilmedi.

UZMAN İSİM 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İÇİN UYARMIŞTI

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, geçtiğimiz günlerde İzmir'de 2020'de meydana gelen depremi hatırlatarak, 7. 3 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı. Prof. Dr. Ercan bölgede oluşabilecek depremin büyüklüğünün 7,3 olabileceğini belirtirken, sadece Sisam'da değil Girit'te, Rodos'ta, İkaria'da ya da Sakız Adası'nda olacak bir depremin de tsunami tehdidi yaratabileceğini vurguladı.

Ercan, "Doğanın bir kuralı vardır. Bir yerde bir doğa olayı olmuş ise bir deprem ya da bir süpürtü (tsunami) dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur .Bu gördüğünüz belki yaşam süreniz içindeki ilk süpürtü (tsunami) dalgası. Ama bundan sonra da hep olacak. Çünkü milyonlardır yıldır bunlar hep oluyor. 'Burada olabilecek en büyük deprem nedir' derseniz 7.3 dolayında bir deprem olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

İzmir Karaburun\'da 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Karaburun'da 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emin Erol: allah korusun allaha emanet olalim 4 0 Yanıtla

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