230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi! 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme - Son Dakika
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Ekonomi

230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi! 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme

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Vergi kaçağını sıkı takibe alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme başlattı.

15.05.2024 09:46  Güncelleme: 09:55
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, maliye ekipleri sahte faturaya yönelik inceleme yapıyor.

Kayıt dışı ile mücadeleyi gündeme alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi.

HEDEFTE 5100 MÜKELLEF VAR

Sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5100 mükellefle ilişkili 17 milyar liralık sahte fatura mercek altında alındı. Bu mükellefler nezdinde sahte belge kullanma incelemeleri yürütülecek.

POS CİHAZIYLE YAPILAN TAHSİLATLAR DA MALİYENİN RADARINDA

Öte yandan; Bakan Şimşek geçtiğimiz günlerde, POS cihazlarıyla yapılan tahsilatların da incelemeye alındığını açıklamıştı. Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığımız, POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi sağlandı" dedi.

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Son Dakika Ekonomi 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi! 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Ateş: Saha sivil olarak sürekli denetlenmeli fiş kesmeyen her gördüğünü maliyeci sanmalı üç defa yakalanınca devlet mekana el koyuyor kimse riske giremiyor avrupa da böyle yapılıyor gelir adaleti anca böyle sağlanabilir emekli açlığa mahkum etmekle tasarruf olmaz. Vergi affı asla olmamalı. 1 0 Yanıtla

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