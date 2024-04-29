Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kurlarında son durum

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Cuma günü 32,4766 TL'den günü tamamlayan dolar, yeni haftada saat 10.10 itibarıyla 32,4250 TL'den satılıyor. Aynı dakikalarda euro 34,7560 TL, sterlin ise 40,6190 TL'den satılıyor.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİSİNİ İLERİ TARİHE ATTI

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceğine ilişkin sinyaller veren makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin şahin tonlu yönlendirmeleri, bankanın faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Fed'in hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.

Öte yandan, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bununla birlikte bu hafta yurt içinde enflasyon verilerinin takip edileceğini aktardı.