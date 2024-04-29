Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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23 yaşındaki güzellik kraliçesi Landy Parraga, Ekvador'un suç oranı en yüksek bölgelerinden biri olan Los Rios eyaletinde gittiği mekanda silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna birçok kurşun isabet eden güzel, olay yerinde hayatını kaybetti.

29.04.2024 10:45
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2022 yılında Los Rios eyaletini temsil ederek 'Miss Ecuador' yarışmasına katılan Lundy Parraga, gittiği mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kan donduran cinayetin ardından Ekvador Savcılığı'ndan yetkililer, delil toplamak ve suikastın arkasındakileri bulmak amacıyla soruşturma başlattı. Çok sayıda tutuklamaya yol açan bir organize suç yapısına yönelik soruşturma olan ve devam eden "Metastaz" davasındaki bir konuşmada güzellik kraliçesinin de adının geçtiği ortaya çıktı. Öte yandan hayatını kaybeden uyuşturucu kaçakçısı Leandro Norero ile güzellik kraliçesinin kara para aklama suçlamasında bağlantılı olduğu yönünde iddialar da var.

Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Suç, 3.Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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