Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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2022 yılında Los Rios eyaletini temsil ederek 'Miss Ecuador' yarışmasına katılan Lundy Parraga, gittiği mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kan donduran cinayetin ardından Ekvador Savcılığı'ndan yetkililer, delil toplamak ve suikastın arkasındakileri bulmak amacıyla soruşturma başlattı. Çok sayıda tutuklamaya yol açan bir organize suç yapısına yönelik soruşturma olan ve devam eden "Metastaz" davasındaki bir konuşmada güzellik kraliçesinin de adının geçtiği ortaya çıktı. Öte yandan hayatını kaybeden uyuşturucu kaçakçısı Leandro Norero ile güzellik kraliçesinin kara para aklama suçlamasında bağlantılı olduğu yönünde iddialar da var.