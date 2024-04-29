Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı

3.Sayfa

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'a Anoreksiya nervoza teşhisi konuldu. 37 kiloya kadar düştüğü için cuma günü doktor onayıyla tahliye edilen Candan görüntülendi.

YORGUNLUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Cezaevinden çıktıktan sonra kendi imkanlarıyla evine giden Nihal Candan, tahliye olduktan sonra soluğu kuaförde aldı. Kanal D Ana Haber'e röportaj veren Candan "Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti. En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum" dedi.

KARDEŞİNİ GÖRMEYE GİTMEYECEK

Oldukça yorgun görünen ve bir deri bir kemik kalan Candan'ın yüzünden de çok kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Cezaevinde kitap okuyup televizyon izleyerek zaman geçirdiğini söyleyen Nihal Candan, yaşadığı travmalardan dolayı tutuklu bulunan kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gidemeyeceğini belirtti.