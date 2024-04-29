Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı - Son Dakika
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Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı

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Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşerek Anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu için tahliye edildi. Hızla kilo kaybeden Candan'ın son hali ise sevenlerini üzdü.

29.04.2024 10:12  Güncelleme: 10:36
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'a Anoreksiya nervoza teşhisi konuldu. 37 kiloya kadar düştüğü için cuma günü doktor onayıyla tahliye edilen Candan görüntülendi.

YORGUNLUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Cezaevinden çıktıktan sonra kendi imkanlarıyla evine giden Nihal Candan, tahliye olduktan sonra soluğu kuaförde aldı. Kanal D Ana Haber'e röportaj veren Candan "Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti. En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum" dedi.

Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı

KARDEŞİNİ GÖRMEYE GİTMEYECEK

Oldukça yorgun görünen ve bir deri bir kemik kalan Candan'ın yüzünden de çok kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Cezaevinde kitap okuyup televizyon izleyerek zaman geçirdiğini söyleyen Nihal Candan, yaşadığı travmalardan dolayı tutuklu bulunan kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gidemeyeceğini belirtti.

Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı

NE OLMUŞTU?

Bir suç örgütüne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı

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Son Dakika 3.Sayfa Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kenan Acısever: BUNDAN BÖYLE ZAYIFLAMAK İÇİN CEZA EVİNEMİ GİRİLSE NE EKMEK ELDEN SU DEREDEN MİSALİ BU BİR ÖRNEK OLAÇAK CEZA EVİNDEN ÇIKMAK İÇİN ZAYIFLAMAK GEREKLİ DEMEK HIMMM EVET MAHKUM DOZTLAR HEPİNİZ 35 KG DÜŞTÜNÜMÜZMÜ KESİN TAHLİYESİNİZ 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı - Son Dakika
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