Helal olsun sana çocuk! İspanyolların Arda Güler için attığı manşeti görmeniz lazım

Spor

Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 yendiği maçta takımının son golünü kaydeden Arda Güler için İspanyol basınında birbirinden güzel manşetler atıldı.

ARDA YİNE ATTI

Real Madrid'e Alaves karşısında galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Jude Bellingham, 27. ile 70. dakikada Vinicius Junior, 45. dakikada Valverde ve 81.dakikada Arda Güler kaydetti.

"MÜBAREK ADAMDAN MUHTEŞEM GOL"

İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Arda'nın her gol attıktan sonra sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol" yorumunda bulunda. Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün" ve "Yıldızı parıldıyor" ifadelerini kullandı.