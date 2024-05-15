Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine mahkemeden ret - Son Dakika
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Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine mahkemeden ret

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Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi.

15.05.2024 11:13
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Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala, yaptığı basın açıklamasıyla yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın talebini oybirliğiyle reddetti.

Gezi Parkı davasında 6,5 yıldır tutuklu olan Osman Kavala'nın avukatı, yeniden yargılama başvurusu ile yeni bir süreci başlatmıştı. Kavala ise yaptığı açıklamada, "Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir." sözleriyle yeniden yargılanma talebini iletmişti.

DAVA HEYETİ DEĞİŞTİ

Osman Kavala davasında yeniden yargılanma kararını verecek olan heyet dün değişti. Heyetin başına 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal atanmıştı. Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak heyette başkan ve üye çekilmişti.

YENİDEN YARGILAMADA RET KARARINA İTİRAZ AÇIK

Kavala'nın 30 Nisan'da mahkemeye yaptığı yeniden yargılanma talebi mahkeme tarafından reddedildi. Ret kararına itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Osman Kavala\'nın yeniden yargılanma talebine mahkemeden ret

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine mahkemeden ret - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • D Celik: Bu Adam neden Hapiste. Adam mi öldürmüs. Pek anlayamadim 9 38 Yanıtla
    Mustafa Kaya: Gezi Parkı davasının dünkü duruşmasında "Anayasal düzeni cebir ve şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kavala'nın yargılama sürecindeki davranışları ve eylemi işleme biçimleri dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmadı. Heyet, Osman Kavala'nın bu suçtan tutuklanmasına karar verdi. 22 4 Osman Dönmez: VATANA İHANET 3 0 Hatice Demirci: BİRAZ ARAŞTIRMA YAPARSAN SUÇUNU ÖĞRENİRSİN GOOGLE DAN 1 0
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SON DAKİKA: Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine mahkemeden ret - Son Dakika
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