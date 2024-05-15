İngiliz futbolcu Michael Emery, uyuyan kadına tecavüz edip, fotoğrafını takım arkadaşlarına yolladı - Son Dakika
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Spor

İngiliz futbolcu Michael Emery, uyuyan kadına tecavüz edip, fotoğrafını takım arkadaşlarına yolladı

İngiliz futbolcu Michael Emery, uyuyan kadına tecavüz edip, fotoğrafını takım arkadaşlarına yolladı

İngiliz futbolcu Michael Emery, uyuyan bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Emery'nin, bir kadını otel odasına davet ettiği ve kadının rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği öne sürülüyor. Emery'nin ayrıca kadının özel fotoğraflarını çekip takım arkadaşlarına gönderdiği ve "Kim istiyor?" diye sorduğu iddia ediliyor.

15.05.2024 10:20
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33 yaşındaki İngiliz futbolcu Michael Emery, uyuyan kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanıyor. İddiaya göre, futbolcu kadının özel fotoğraflarını takım arkadaşlarına göndererek "Kim istiyor?" diye sormuş.

"KADINA ZORLA SAHİP OLDU" İDDİASI

Michael Emery, 33, Warrington Rylands FC'nin FA Vase kupası finalinde Wembley'deki zaferini kutlarken, bir kadını otel odasına davet etti. St Albans Mahkemesi, kadının başlangıçta rızayla "vanilya" olarak nitelendirdiği cinsel ilişkiye girdiğini, ancak sonrasında uyuyakaldığını, kadın, Emery'nin kendisini sol uyluk ve göğsünden "çok sert" ısırdığını ve "ow" diyerek iki kez bağırdığını, cinsel ilişki istemediğini söylediği halde Emery'nin ona tecavüz ettiğini iddia etti.

"KİM İSTİYOR?"

Ancak, Warrington takımında kaleci olan Emery, suçlamaları reddetti. Duruşmanın açılışında savcı Charlotte Newell, "Kadın uyurken Emery, kadının çıplak fotoğraflarını haberi olmadan çekerek ve takım arkadaşları arasında saat 04.00'ten kısa bir süre önce dağıtarak kadının maheremiyetine ve rızasına tamamen saygısızlık gösterdi." dedi. Emery'nin uyuyan kadının göğüslerinin açıkta olduğu bir fotoğrafını çektiği ve bunu 70 kişilik iki WhatsApp grup sohbetine gönderdiği iddia ediliyor. İddia edilen mesajda, "Kim istiyor?", diye yazdı ve yanına kahkaha atan bir emoji ekledi. Sohbette bir katılımcı, "Bize onun yarasını göster," dedi ve Emery kadının vajinal bölgesini gösteren bir fotoğrafı gönderdiği iddia edildi. Newell, "Bundan haberi olmayan kadın, bu tür fotoğrafların çekilmesine asla rıza göstermezdi." dedi. Mahkeme devam ediyor.

İngiliz futbolcu Michael Emery, uyuyan kadına tecavüz edip, fotoğrafını takım arkadaşlarına yolladı

Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz futbolcu Michael Emery, uyuyan kadına tecavüz edip, fotoğrafını takım arkadaşlarına yolladı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Murat Çobas: Bu tarz haberleri yayınlamanızın kime ne faydası var??? 140 4 Yanıtla
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  • Ramazan Gündoğan: Bu haberleri herkes girip tikladigi ve en çok okunan haberler oldukları için daha çok görürsünüz böylelerini. 1 0 Yanıtla
  • Yavuz ergun: sen şimdi naneyi yemedinmi 1 0 Yanıtla

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