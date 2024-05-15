Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig'in 37. haftasındaki derbi maçının bilet fiyatları belli oldu. Fiyatlar 1300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.

15.05.2024 11:57
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Süper Lig'in 37. haftası, sezonun belki de en kritik maçına sahne olacak. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

EN UCUZU 1300, EN PAHALISI 30 BİN TL

Bu kritik randevunun bilet fiyatları ise resmen belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, bilet fiyatlarının 1300 TL ile 30 bin TL arasında satışa sunulduğu açıklandı. Çarşamba günü öncelikli olarak satışa sunulacak biletler, perşembe günü genel satışa açılacak.

ASLAN BÜYÜK AVANTAJLI

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisinde 1 puan dahi şampiyonluğu ilan etmek için yetecek. Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye yenilmesi halinde ise şampiyonluk yarışı son haftaya kalacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: fenere 4-5 tane atar Gs. fenerbahçeliyim ve üzgünüm. 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
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