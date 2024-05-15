İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısı'ndan bir restoranın bacasında başlayan yangın, çarşının çatısına sıçradı.
Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin gezmek ve alışveriş yapmak için geldiği ve İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Mısır Çarşısı'ndan yükselen alevler yürekleri ağza getirdi. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman, kentin farklı noktalarından da görüldü.
Bir restoranın baca kısmından çıktığı belirlenen yangın, tarihi yapının çatısına kadar ulaştı. İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri, 60 personel ve 18 araçla müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Alanda soğutma çalışması başlatılırken, söndürme sırasında kullanılan su çarşının içinden tahliye edilmeye başlandı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)