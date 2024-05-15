Tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü

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İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. Çok sayıda ekip alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

15.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:46
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İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısı'ndan bir restoranın bacasında başlayan yangın, çarşının çatısına sıçradı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin gezmek ve alışveriş yapmak için geldiği ve İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Mısır Çarşısı'ndan yükselen alevler yürekleri ağza getirdi. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman, kentin farklı noktalarından da görüldü.

ALEVLER ÇATIYA KADAR ULAŞTI

Bir restoranın baca kısmından çıktığı belirlenen yangın, tarihi yapının çatısına kadar ulaştı. İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri, 60 personel ve 18 araçla müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Alanda soğutma çalışması başlatılırken, söndürme sırasında kullanılan su çarşının içinden tahliye edilmeye başlandı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Çatıya sıçrayan alevler söndürüldü
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Çatıya sıçrayan alevler söndürüldü
Tarihi Mısır Çarşısı\'nın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Mısır Çarşısı, İstanbul, Eminönü, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ALAATTİN GÜNERİ: tarihi mekanları dönerci köfteci yaparsanız olacağı biydu 0 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Yabancılar izlesin 0 0 Yanıtla

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