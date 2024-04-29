Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı - Son Dakika
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Spor

Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı iddia ediliyor. Tek bir şut bile atılmayan mücadeleyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, iddiaların üzerine gidilerek maçın incelemeye alınması gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, konunun takipçisi olacağını belirtti.

29.04.2024 09:16  Güncelleme: 09:20
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Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ŞİKE İDDİASI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Kimsenin şut çekemediği Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında bilerek şut çekilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan açıklama geldi.

"MAÇIN MUTLAKA İNCELEMEYE ALINMASI GEREKİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım!"ifadelerine yer verdi.

Maçın berabere bitmesi sayesinde;

  • Ankaraspor play-off oynamayı garantiledi
  • Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi
  • Zonguldak Kömürspor küme düştü
Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı - Son Dakika

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