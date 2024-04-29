Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı

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Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ŞİKE İDDİASI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Kimsenin şut çekemediği Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında bilerek şut çekilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan açıklama geldi.

"MAÇIN MUTLAKA İNCELEMEYE ALINMASI GEREKİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım!"ifadelerine yer verdi.

Maçın berabere bitmesi sayesinde;