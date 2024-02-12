Menemen FK, Fethiyespor\'a mağlup olarak play-off hattının dışında kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, hafta sonu oynanan müsabakada Fethiyespor'a 2-1 kaybederek play-off hattının dışında kaldı.
Teknik direktör Yılmaz Vural'ın gelişiyle berabere yükselişe geçen ve arka arkaya galibiyetler alarak TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off hattına kadar yükselen Menemen FK, son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından 7. sıraya kadar geriledi. İlk olarak 24. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor'a 2-1 kaybederek 8 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran sarı-lacivertliler, hafta sonu da Fehiyespor'a aynı skorla kaybetti. Böylece Menemen FK, son iki haftada iki mağlubiyet alarak play-off hattının dışında kaldı. Fethiye deplasmanından İzmir'e dönüşte çok üzgün olduğu gözlenen Yılmaz Vural'ın tekrar çıkışa geçmek için yoğun bir antrenman programı uygulayacağı öğrenildi. Ayrıca tecrübeli teknik adamın oyuncularla da bir toplantı yapacağı ifade edildi. - İZMİR
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