İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve toplamda 219 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, Konak ve Menemen'de iki farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik ruhsatsız tabanca, 68 adet tabanca fişeği, 58 adet satışa hazır vaziyette paketlenmiş bonzai ve metamfetamin maddesi, toplamda 3 kilo 260 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ve silah ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen toplam 219 bin TL nakit para ve 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.Y ve İ.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.İ. M.S. ve K.N. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 219 Bin TL Para Ele Geçirildi - Son Dakika
Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Şırnak ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi ve uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, met maddesi, esrar maddesi, sigara, puro, elektronik sigara, emtia, cep telefonu ve kaçak çay gibi birçok malzeme ele geçirildi. Toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla bir operasyon düzenledi. Savcılık izniyle şüphelinin izini süren ekipler, bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarını aldı. Yapılan baskında 105 litre kaçak içki ele geçirildi ve şüpheli yakalandı.
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