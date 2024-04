Politika

Yerel seçimden birinci çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, mazbatasını aldı. Pehlivan, "Seçim dönemini başarıyla tamamlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. 3 yılda yaptıklarımız fragmandı. İnşallah esas filmi şimdi artık başlatıyoruz. Benim bu kente borcum var ve bu borcu ödemek için gece gündüz demeden çalışmaktan onur duyuyorum, bundan sonra da çalışmaya devam edecek olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

31 Mart yerel seçilerinde, Menemenlilerin desteğini alarak sandıktan birinci çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan mazbatasını aldı. Kendisini destekleyen çok sayıda vatandaşla birlikte Menemen Adliyesi'ne yürüyen ve mazbatasını alan Başkan Pehlivan, ardından Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk takdim ettikten sonra kortej eşliğinde belediyeye yürüyerek burada açıklamalarda bulundu.

"Esas filmi artık başlatıyoruz"

Mazbatasını aldıktan sonra kendisine eşlik eden kalabalığa seslenen Başkan Pehlivan, "Menemen ile ilgili hayallerimizin olduğunu hep söylemiştik. 2021 yılında başlamış olduğumuz ve bugüne kadar hayal edilemeyen projelerin tamamını hayata geçirdiğimiz süreçte yarım kalan işlerin devamının sağlanması ve eksik kalan noktaların tamamlanması için bu seçim bizim adımıza çok önemliydi. Seçim kampanya dönemini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mazbata da bunun nişanesi oldu. Tüm Menemen'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman 3 yılda yapmış olduğumuz işlerin fragman olduğunu, esas filmin 31 Mart 2024 itibariyle başlayacağını söyledik. İnşallah esas filmi artık başlatıyoruz. İlk günkü heyecanım nasılsa bugün de aynı heyecanı taşıyorum. Çünkü Menemen denince inanılmaz mutlu oluyorum. Menemen benim açımdan çok kıymetli ve değerli. Her şeyimiz burada. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, okudum, burada aşık oldum, burada evlenip çocuk sahibi oldum. O yüzden benim buraya bir borcum var. Bu borcu ödemek için gece gündüz demeden çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Eşim de sağ olsun, bu dönemde destekleri ziyadesiyle gösterdi. Menemen halkının vicdanına, adaletine, terazisine güvendiğimi ifade etmiştim. Onlar da beni yalnız bırakmadılar. Her birinden Allah razı olsun. Menemen kazandı" diye konuştu.

"Her bir adaya hakkım helal olsun"

Seçim dönemine ilişkin konuşan Başkan Pehlivan, "Seçimin kaybedeni yok. Menemen kazandı diye düşünüyorum. Tabii günlük, anlık kampanya döneminde iftiraları yaşatan adaylarımız oldu ama benim tarafımdan her birine hakkım helal olsun. Temiz bir kampanya oldu. Teşkilatlarımız çok kıymetli ve önemliydi. Onlar da bize sahip çıktılar. Belediye ailem de arkamda itici gücüm oldu. Herkesin emeği var burada" ifadelerine yer verdi.

Çiçeklerle karşılandı

Mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, çelenk sunumunun ardından kendisini destekleyen büyük bir kalabalıkla birlikte belediye binasına yürüdü. Belediye bahçesinde üstüne atılan gül yapraklarıyla karşılanan Başkan Pehlivan, burada da belediye personeline hitap etti. Menemen için yoğun bir çalışma dönemine işaret eden Başkan Pehlivan, "Hemşehrilerimizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Alevi, Sünni diye ayırmadan her bir hemşehrimize hizmetimizi var gücümüzle sürdüreceğiz" diye konuştu.