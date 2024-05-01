Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır diledi.

01.05.2024 21:12
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Şehit Verildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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