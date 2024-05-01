İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında çıkan olaylar sebebiyle 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya gözaltına alınanlarla ilgili "Uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran" ifadelerini kullandı. İstanbul Valiliği de ulaşım kısıtlaması getirilen bazı noktalarda saat 16.00 itibarıyla kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.

01.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:49
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan çeşitli gruplarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkan olaylarda 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Valiliği de tedbirler kapsamında kısıtlama getirilen güzergahlarla ilgili bilgi vererek saat 16.00 itibarıyla bazı noktalarda kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN GÖZALTI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamaları sırasında yaşananlarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı

SARAÇHANE'DE ARBEDE ÇIKTI

Polis ekipleri, Saraçhane önünde toplanan kalabalık gruba uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Polis ekipleri gruplara biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu. Ekiplerin kalabalık grubu dağıtmaya çalıştığı anlar ve grupların ellerindeki bayrak sopalarıyla polis kalkanına vurdukları anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda, bazı vatandaşların polis kalkanına tekme attığı anlar da görüldü.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı

POLİSE KALDIRIM TAŞI SÖKÜP DAMACANAYLA VURDULAR

Olaylar sırasında bazı grupların kaldırım taşlarını kırarak polise atmak için hazırlık yaptıkları görülürken bir kişinin de damacana ile polise vurması dikkat çekti.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı

YARALI POLİSLER İÇİN AMBULANSLAR GELDİ

Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı. Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı

ULAŞIMA KAPATILAN YOLLAR TEKRAR AÇILDI

İstanbul Valiliği de 1 tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazın noktalardaki kısıtlamanın saat 16.00 itibariyle kaldırıldığını bildirerek güzergahlarla ilgili şu bilgileri açıkladı:

"Fatih İlçesinde;

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Caddesi

Cemal Birsel Caddesi

Kennedy Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Kadir Has Caddesi

Abdulezel Caddesi

Büyük Kahraman Caddesi

İtfaiye Caddesi

Hayriye Tüccarı Caddesi

16 Mart Şehitleri Caddesi

Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;

Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)

Turabi Baba Caddesi

Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)

Piyale Paşa Bulvarı ve

Hasdal- Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.

"GALATA KÖPRÜSÜ ÇİFT YÖNLÜ KAPALI BULUNMAYA DEVAM EDECEK"

Ayrıca Beyoğlu ilçesi;

Refik Saydam Caddesi

Tersane Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Sıracevizler Caddesi,

Darülaceze Caddesi

Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile

Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.

VAPUR SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Marmaray Sirkeci İstasyonu,

İETT seferleri,

Alibeyköy- Eminönü Tramvayı,

Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)

Sirkeci- Haydarpaşa Arabalı vapuru

Eminönü Vapur İskelesi

Karaköy Vapur İskelesi

Kabataş Vapur İskelesi

Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür."

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
İstanbul\'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ergun beyaz: Dünyanın her yerinde 1mayıs işçi ve emekçi bayramı ama Türkiye'de 1mayıs teröristlerin bayramı olarak kutlanıyor 55 1 Yanıtla
    Muhammet said Erol: Teröristler işçileri ve bayramlarını kutluyor çünkü 5 4
  • Emrullah Güllü: bizim düşmana ihtiyacımız yok duşman içerde yeterince var 24 0 Yanıtla
  • Kazım Özkan: boşuna yakalamışlar akşama salarlar 14 0 Yanıtla
  • Muhamad Faeze: Niye illa taksim başka yere yürüsünler 11 2 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Yaşasın 1mayıs işçiler bayramı…. 1 3 Yanıtla
    Latif Ömer Duger: Müslüman olsaydın sana hergün bayramdı ama kapitalist sistemin köleleri için sadece 1 gün bayram . Ne diyor Hz Muhammed ( Sav Ona selam olsun ) İşçiye parasını sırtının teri kurulmadan ödeyin 0 0
  • Alper Elma: gaz sıkan elleriniz dert görmesin polis arkadaşlarımın, 1 Mayıs için çoğu grup insan zaten maskeli ve yüzünü kapatacak şekilde olay çıkarmaya hazır gelmişti, polise saldırı yapmaya hazırlanmışlar, polis olay yapanlara hakettiği şekilde davranmıştır. 0 0 Yanıtla

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