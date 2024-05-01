İstanbul\'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan çeşitli gruplarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkan olaylarda 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Valiliği de tedbirler kapsamında kısıtlama getirilen güzergahlarla ilgili bilgi vererek saat 16.00 itibarıyla bazı noktalarda kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamaları sırasında yaşananlarla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri, Saraçhane önünde toplanan kalabalık gruba uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı.
Polis ekipleri gruplara biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu. Ekiplerin kalabalık grubu dağıtmaya çalıştığı anlar ve grupların ellerindeki bayrak sopalarıyla polis kalkanına vurdukları anlar fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda, bazı vatandaşların polis kalkanına tekme attığı anlar da görüldü.
Olaylar sırasında bazı grupların kaldırım taşlarını kırarak polise atmak için hazırlık yaptıkları görülürken bir kişinin de damacana ile polise vurması dikkat çekti.
Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı. Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.
İstanbul Valiliği de 1 tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazın noktalardaki kısıtlamanın saat 16.00 itibariyle kaldırıldığını bildirerek güzergahlarla ilgili şu bilgileri açıkladı:
"Fatih İlçesinde;
15 Temmuz Şehitler Caddesi
Macar Kardeşler Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Caddesi
Gazi Mustafa Kemal Caddesi
Cemal Birsel Caddesi
Kennedy Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Kadir Has Caddesi
Abdulezel Caddesi
Büyük Kahraman Caddesi
İtfaiye Caddesi
Hayriye Tüccarı Caddesi
16 Mart Şehitleri Caddesi
Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;
Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)
Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)
Piyale Paşa Bulvarı ve
Hasdal- Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.
Ayrıca Beyoğlu ilçesi;
Refik Saydam Caddesi
Tersane Caddesi
Sıracevizler Caddesi,
Darülaceze Caddesi
Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile
Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.
Marmaray Sirkeci İstasyonu,
İETT seferleri,
Alibeyköy- Eminönü Tramvayı,
Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)
Sirkeci- Haydarpaşa Arabalı vapuru
Eminönü Vapur İskelesi
Karaköy Vapur İskelesi
Kabataş Vapur İskelesi
Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür."
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)