Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi - Son Dakika
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay\'ın kızları dünyaya geldi

İki yıl önce nikah masasına oturan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti dün ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift kızlarına Mira Milena adını verdi.

22.05.2024 08:00
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Savaşçı dizisinde rol alırken tanışarak ilişki yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2 yıl önce İzmir'de nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri devam eden oyuncu çiftin dün bebeği dünyaya geldi.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Atiksoy ve Oktay çifti kızlarına Mira Milena adını verdi. Doğumu hakkında konuşan güzel oyuncu "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz haftalarda kız bebek beklediklerini Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu: "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum."

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Bebek, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa: Buda habermi simdi. Baska habermi yok. 1 0 Yanıtla

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