Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor - Son Dakika
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Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor

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Ecem Erkek'in Güldür Güldür Show'a geri dönmesinin ardından Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu da ekibe dönüyor.

22.05.2024 08:29
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Güldür Güldür Show'dan ayrıldıktan sonra Güzel Günler dizisinde rol alan Ecem Erkek, projenin final yapmasıyla eski işine geri döndü. Erkek'in ardından bir müjde de Onur Buldu'dan geldi.

"BİR KİŞİLİK YER AÇSAK"

12 yıldır ekranlarda olan Güldür Güldür Show'da bir dönem yaprak dökümü yaşanmış ve sevilen oyuncular peş peşe kadrodan ayrılmıştı. Bir süre başka projelerde yer alan Ecem Erkek ve Bilal rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran Onur Buldu, Güldür Güldür Show'a geri döndü. Onur Buldu sosyal medyada Güldür Güldür ekibinin paylaşımına "Canım şöyle bir kişilik yer açsak be" diyerek güzel haberi verdi. Erkek de yoruma "E bir kişilik yer de ben isterim" yanıtını verdi.

Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri döndü
Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri döndü
Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri döndü
Ecem Erkek\'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show\'a geri dönüyor

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Son Dakika Magazin Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara null: issiz kalinca tilki misali 17 14 Yanıtla
  • Hasan Balta: Sevilen karakterler… Ve oyunculukları ile her daim proje koşturacak kişiler… Ama bu kadroda olmaları renk kattı tekrardan 15 0 Yanıtla
  • Osman Koca: dışarda şansını denediler sonuçta...iyi oldu gelmeleri sevindim.onlar gittikten sonra pek izlemiyordum 10 0 Yanıtla
  • Deniz Polat: emekliyim ayvalık KYK yurdu kabul etmiyor.Hayrettt 7 1 Yanıtla

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