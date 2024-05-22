Erden Timur ve Okan Buruk\'tan şampiyonluk mesajı

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Süper Lig devi Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı "Günaydın" paylaşımında Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ifadelerine yer verdi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİLER

Erden Timur ve Okan Buruk kenetlenme çağrısı yaparken, Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Erden Timur açıklamasında, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası; geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik "Kenetlen başka Galatasaray yok" diye... Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz.

Bu kararlılıkla, bu azimle ve bu inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda, 2023 yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

BAYRAKLARI HAZIRLAYIN

Okan Buruk ise, "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak" dedi.