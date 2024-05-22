Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı - Son Dakika
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Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Timur ve Buruk'un kenetlenme çağrısı ve şampiyonluk mesajlarına yer verildi. Erden Timur, 2024 yılında 24. şampiyonluğu kutlayacaklarına dair inançlarını belirtirken, Okan Buruk taraftarlara "Bayrakları hazırlayın" çağrısı yaptı.

22.05.2024 09:27
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Süper Lig devi Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı "Günaydın" paylaşımında Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ifadelerine yer verdi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİLER

Erden Timur ve Okan Buruk kenetlenme çağrısı yaparken, Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Erden Timur açıklamasında, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası; geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik "Kenetlen başka Galatasaray yok" diye... Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz.

Bu kararlılıkla, bu azimle ve bu inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda, 2023 yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

BAYRAKLARI HAZIRLAYIN

Okan Buruk ise, "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak" dedi.

Erden Timur ve Okan Buruk\'tan şampiyonluk mesajı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • güven elibol: Kendi evimizde fb ye yenildikten sonra çokta bir anlamı olmayacak 30 18 Yanıtla
    Kasım Ömeroğlu: olabilir bak Avrupa'da oluyor ne yapalım fb sahamızda 1_0 yenildik diye futbolumu bırakalım şampiyonluk sevincini yaşamıyalım mı?:( 14 10 Mi Box: Abartma kanka 7 8
  • Oğuz Şeker: bu yorumu burda tutun konyaspor 2 0 Galatasaray 23 19 Yanıtla
    Mürşid Mamak: inşallah ağzin bal yesin 16 10
  • mert tr: Şu Fenerlileri ümitlendirdiniz ya bu olmadi artik 10 sene agizlarindan düşmez. bunun üzerine 5 inci yildizi takmamimiz gerek,iki sene Şampiyonluk gerek. 15 10 Yanıtla
  • Kurtbet Kara: siz olun artık şampuan. fb şampiyon olmasın diye kaç takım yattı hesap ortada ŞAMPUAN 6s 11 12 Yanıtla
  • Serdar Dur: Garanti gördük diye kaybettik maçı. Şimdi hala garantgi diyorsunuz. Biraz akıl ! 5 0 Yanıtla
    mustafa sagdic: gs fenere karai garanti gormse ne olur ki. fener surekli yeniyor gs i 0 1
  • Serdar Han: Konya spora gönülden başarılar diliyorum 1 3 Yanıtla
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